健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》抗炎又能降三高 醫點名「超出色水果」抗氧化力超強

2025/10/01 17:54

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，紅色火龍果的甜菜鹼色素，具有非常強的抗氧化力，有助清除體內會攻擊細胞的自由基；示意圖。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，紅色火龍果的甜菜鹼色素，具有非常強的抗氧化力，有助清除體內會攻擊細胞的自由基；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕紅色的火龍果不只是鮮豔好看，其實還隱藏著守護身體的作用，可說是天然寶藏食材。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，據國外研究，紅色火龍果中的天然色素「甜菜鹼色素」具有超強抗氧化力，可清除體內自由基，甚至還能抗發炎、降血壓、降血脂、控制血糖，可說是身體的守護隊。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文表示，讓火龍果紅通通的天然色素叫做「甜菜鹼色素」（betalains），不只火龍果裡有，甜菜根、紅莧菜、紫藜麥、仙人掌果等也都有。2024年刊登在《Foods》期刊上的1篇國際大型綜論，專門針對火龍果中的「甜菜鹼色素」做了深入整理。結果發現，不管是紅色的甜菜花青素，還是橘黃色的甜菜黃素，都有非常強的抗氧化力，有助清除體內會攻擊細胞的自由基。

張家銘指出，簡單來說，這些天然色素就像幫身體穿上一件「抗氧化外套」，可減少細胞壓力、延緩器官老化，對血管、肝臟、大腦都有潛在保護作用。而且，它還可以抗發炎、降血壓、降血脂，甚至有助控制血糖。此外，根據實驗室、動物試驗、甚至人體臨床研究數據顯示，其對肝臟和大腦也有保護作用。

至於日常飲食怎麼吃才對身體有幫助？張家銘建議，每天餐桌上要有「顏色」，不只賞心悅目，更能吃進抗氧化的天然營養。且水果吃整顆，比只喝果汁更好；慢性病患者可以試著吃，但份量切記須適中。特別值得一提的是，運動完吃一點紅色水果，也能幫助身體修復、恢復得更快。

張家銘提醒，火龍果的天然紅色素不只是好看，它背後的甜菜鹼色素，也是科學實證的保健好物。每天飲食不妨多吃一些紅色或紫色的天然食物，身體也會以健康回應。

