自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

救援光復災區 台中慈濟辦募款、祈福活動

2025/10/01 16:12

台中慈濟醫院舉辦募心募愛祈福活動，同仁紛捐出平日存下的零錢助花蓮救災。（台中慈濟提供）

台中慈濟醫院舉辦募心募愛祈福活動，同仁紛捐出平日存下的零錢助花蓮救災。（台中慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，台中慈濟醫院今（1）日特別舉辦募心募愛祈福活動，醫院同仁與社區大德踴躍參與，以虔誠心念祝禱受災鄉親平安，化愛心為實際行動，踴躍響應捐款。證嚴法師則透過影片勉勵慈濟人與社會大眾一起發揮良善的力量，只要願意付出，無論信仰為何，無私的愛正是災後重建最珍貴的力量。

台中慈濟醫院院長簡守信表示，這次花蓮光復災情規模龐大、復原挑戰艱鉅，人多力量大，透過募心募愛，能凝聚彼此善念，轉化為具體行動，不僅在救災過程展現愛心，也希望將力量帶回醫療現場，轉化為對病人最溫暖的照護。

台中慈濟醫院同仁現場響應，紛紛捐出存錢筒裡的零錢，心蓮病房護理長黃美玲因報名營隊而意外參與賑災，她表示，災區宛如戰場，雖然一戶人家就要清理很久，但人多能很快恢復家園。

總務室陳佶鴻也親臨災區，深刻體會災後重建的困難與迫切，雖然因清理厚重淤泥而腰痠背痛，但滿滿的感動，他將平常存的撲滿捐出來，笑著說如果時間允許還想再去災區幫忙；護理部顧問張梅芳也表示，清理過程真的相當辛苦，但心中卻充滿溫暖，屋主得知她年逾70歲仍投入災區清掃，還感動落淚並擁抱她。

社服室主任林怡嘉說，近來主動前到醫院捐款的大德日漸增多，且多數不具名，顯示社會各界愛心正在持續擴散。雖然慈濟基金會志工招募已告一段落，但復原之路正要開始，慈濟將逐戶訪視，瞭解災民更多細節的需求，提供更具體的支持。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中