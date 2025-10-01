救援光復災區 台中慈濟辦募款、祈福活動

台中慈濟醫院舉辦募心募愛祈福活動，同仁紛捐出平日存下的零錢助花蓮救災。（台中慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，台中慈濟醫院今（1）日特別舉辦募心募愛祈福活動，醫院同仁與社區大德踴躍參與，以虔誠心念祝禱受災鄉親平安，化愛心為實際行動，踴躍響應捐款。證嚴法師則透過影片勉勵慈濟人與社會大眾一起發揮良善的力量，只要願意付出，無論信仰為何，無私的愛正是災後重建最珍貴的力量。

台中慈濟醫院院長簡守信表示，這次花蓮光復災情規模龐大、復原挑戰艱鉅，人多力量大，透過募心募愛，能凝聚彼此善念，轉化為具體行動，不僅在救災過程展現愛心，也希望將力量帶回醫療現場，轉化為對病人最溫暖的照護。

請繼續往下閱讀...

台中慈濟醫院同仁現場響應，紛紛捐出存錢筒裡的零錢，心蓮病房護理長黃美玲因報名營隊而意外參與賑災，她表示，災區宛如戰場，雖然一戶人家就要清理很久，但人多能很快恢復家園。

總務室陳佶鴻也親臨災區，深刻體會災後重建的困難與迫切，雖然因清理厚重淤泥而腰痠背痛，但滿滿的感動，他將平常存的撲滿捐出來，笑著說如果時間允許還想再去災區幫忙；護理部顧問張梅芳也表示，清理過程真的相當辛苦，但心中卻充滿溫暖，屋主得知她年逾70歲仍投入災區清掃，還感動落淚並擁抱她。

社服室主任林怡嘉說，近來主動前到醫院捐款的大德日漸增多，且多數不具名，顯示社會各界愛心正在持續擴散。雖然慈濟基金會志工招募已告一段落，但復原之路正要開始，慈濟將逐戶訪視，瞭解災民更多細節的需求，提供更具體的支持。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法