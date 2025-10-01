自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

屏東今年流感、新冠47人死亡 公費雙疫苗今開打

2025/10/01 16:02

流感及新冠疫苗開打了，第一線醫護人員開始施打。（記者葉永騫攝）

流感及新冠疫苗開打了，第一線醫護人員開始施打。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕公費流感疫苗及新冠疫苗1日起開打，第1階段開放醫療人員、長照、教育、學生等相關人員，以及65歲以上民眾、55歲以上原住民公費接種，屏東縣衛生局長張秀君表示，今年屏東縣有22萬餘劑，現在流感已進入流行期，新冠病毒也持續流行，屏東縣已有92例流感併發重症、23例死亡，94例新冠併發重症、24例死亡，呼籲符合資格民眾要快接種。

張秀君指出，目前流感已進入流行期，新冠病毒也持續有流行風險，屏東縣死亡已有47例，多數重症及死亡病例都是未接種疫苗者，由於流感與新冠病毒持續變異，每年流行病毒株不同，建議民眾及早接種今年度最新的疫苗，一次完成流感及新冠雙疫苗接種。

屏東縣疫苗分配到22萬餘劑，施打率全國第一，10月1日起公費接種，第1階段為醫事及防疫相關人員、65歲以上民眾、55至64歲原住民、安養或長期照顧（服務）等機構受照顧者及其工作人員、孕婦、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、6個月內嬰兒父母、滿6個月以上嬰幼兒、滿6個月以上具潛在疾病者等9類對象同步接種3價流感疫苗及新冠LP.8.1疫苗。

此外，屏東縣國小至高中職及五專三年級學生，將由醫療團隊入校提供施打服務，，屏東縣內33鄉鎮市衛生所也能提供雙打服務，民眾可多加善用，或就近至合約院所及社區速打站接種疫苗。

