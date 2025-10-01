自由電子報
癲癇兒童腦微小病變 澳洲新型AI工具揪出

2025/10/01 15:58

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲研究人員今（1）日表示，1款AI工具可檢測到可能被醫生忽略的癲癇兒童大腦中的微小病變，這有望幫助患者更快接受可能改變其人生的手術。該研究已發表於癲癇期刊上。

根據科學警報（Science Alert）報導，癲癇有幾種不同的病因，整體而言大約十分之三的病例是由大腦結構異常引起。這些異常在磁振造影（MRI）掃描中往往難以發現。

對此，由澳洲墨爾本皇家兒童醫院兒科神經科醫生麥克唐納-勞爾斯（Emma Macdonald-Laurs）領導的研究團隊，訓練1款用於識別兒童腦部圖像中極小病變的AI工具。

參與此研究的孩子中，有80%患有大腦皮質發育異常和局部癲癇，但先前他們的MRI結果均為正常。研究人員使用AI工具分析MRI和正子斷層掃描（PET），發現該工具對兩組測試樣本的辨識準確率分別為94%和91%。

研究團隊指出，17名孩子為第一組參與者，其中12名接受了腦部手術，目前有11名完全控制住癲癇發作。麥克唐納-勞爾斯表示，研究下一步計畫在更真實的臨床環境中，對尚未確診的新患者使用AI技術進行測試。

麥克唐納-勞爾斯說，這些微小病變常常被忽略，導致許多癲癇孩子錯失了接受手術的機會。她補充，該AI工具並非要取代放射科醫生或癲癇科醫生，而是像偵探一樣幫助醫生更快找到線索，從而為患者提供可能改變其人生的手術治療。

癲癇會導致患者反覆發作，每200名兒童中就有1名患有該疾病，其中約三分之一的病例具有抗藥性。

