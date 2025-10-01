健康網》藝人洪詩二寶臍帶繞頸 醫：孕媽咪多注意胎動

本土藝人洪詩平安產下二寶，她回憶生產歷程嚇壞了，那那寶貝臍帶繞頸，「真怕失去她」。羅東博愛醫院婦產科主任莊志吉要孕媽咪放輕鬆，孕期多注意胎動。（取自洪詩IG）

〔健康頻道／綜合報導〕女團Popu Lady前成員洪詩日前生下二寶「那那」，她在社群上指出，那那發生臍帶繞頸危機，幸好沒有再拖下去，她想到這裡都頭皮發麻，因為那時「那那」的臍帶像電話線一樣，整個捲在一起，這個情況是連照超音波也難發現的

根據羅東博愛醫院衛教資料，臍帶繞頸對胎兒的威脅不大，孕媽咪不必太焦慮。臍帶是連結胎兒與胎盤之間的一條帶狀物，由兩條臍動脈與一條臍靜脈所組成，透過血液交換，臍靜脈藉由胎盤，將母體血液中的養分與氧氣帶給胎兒，並透過臍動脈，將胎兒體內的廢物與代謝物排送到母體的血液中以完成體循環。

羅東博愛醫院婦產科主任莊志吉表示，一般來說，臍帶的長度約略50-60公分，但實際長度又因人而有些微差異。臨床上，懷孕中後期，胎兒臍帶繞頸或繞身體的比例高達30%，但真正對胎兒健康產生威脅的案例其實很少。

莊志吉解釋，對於臍帶繞頸，媽媽直接的聯想是胎兒呼吸受阻而缺氧，但事實上，胎兒的氧氣來源是透過血液交換（斷臍後才開始用肺呼吸），若胎兒因纏繞造成窒息，通常是臍帶受到嚴重壓迫、血流無法通過時才可能產生。

胎兒致死率不是坊間傳說那麼高，莊志吉強調，臍帶滑溜濕潤，即使纏繞，通常也不容易因為繞得太緊而造成嚴重的壓迫或擠壓。不過可能會反應在胎兒生長上，因為臍帶受到壓迫，雖不會造成胎兒立即缺氧，卻可能造成血流不暢，讓養分與氧氣供應受到阻礙，進而可能影響胎兒的生長速度。

為了避免發生臍帶繞頸，莊志吉說，孕媽咪多多注意胎動的頻率，在三餐飯後與睡前的休息時間中，如果胎動正常、頻繁，就不用太擔心。

莊志吉表示，若是媽媽壓力比較大、比較忙或比較累時，血液流經胎盤的量會減少，此時的胎動就會隨之減少，建議媽媽可儘量把握每天下班、吃過晚餐後的休息時間，仔細留意胎動，尤其晚餐之後的2小時，胎兒若有超過10次以上的胎動也不為過。但如果發現胎兒沒有動靜、胎動明顯減少、整天都沒有胎動等，就必須就醫確認胎兒狀況。

