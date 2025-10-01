公費流感、新冠疫苗雙開打 高醫設「快打站」免掛號隨到隨打

高醫大校院首長今帶頭接種流感疫苗，呼籲符合資格者盡快接種。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為便於民眾接種流感、新冠疫苗，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（1）日起正式啟動「疫苗快速接種站」，符合接種資格民眾免掛號，持健保卡前往高醫1樓故事館快速施打站即可隨到隨打。

高醫大、高醫今日不少首長挽起袖子率先接種疫苗，高醫院長王照元表示，與一般感冒不同，流感是因感染流感病毒所致，輕者會出現發高燒、肌肉痠痛、全身無力倦怠及咳嗽等症狀，嚴重者可能導致併發症，例如肺炎、器官衰竭或休克危及生命。今年公費流感疫苗皆為三價流感疫苗，而新冠肺炎疫苗則採目前國內外主要流行疫情的LP.8.1病毒株進行預防，呼籲大家踴躍接種。

高醫免費快速施打站即日起至10月9日星期一至五（中秋節休診）上午8點半至12點、下午1點半至4點半提供符合公費接種對象施打，包括65歲以上成人、55歲以上原住民、具潛在疾病者、醫事及防疫相關人員、6個月內嬰兒之父母。

此外，滿6個月以上至國小入學前幼兒請至小兒部門診評估施打；孕婦則請至婦產部門診評估施打；需事先造冊的幼兒園托育人員、托育機構專業人員和畜牧養殖等動物防疫人員請至衛生所協調之合約院所進行接種。

