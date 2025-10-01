左流右新今開打！ 衛福部長石崇良：流感疫情提前升溫 快一點打！

衛福部長石崇良挽袖接種疫苗。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕公費流感與新冠疫苗今（1日）同步開打，衛福部長石崇良說，今年流感疫情比往年提前，9月下旬就已升溫，預估10月會有一波高峰，因此鼓勵民眾加快接種，他提醒，疫苗需要約2週時間才能產生保護力，「快一點打，才能早一點得到保護」。

疾病管制署以「左流右新 健康安心」為題舉辦記者會，衛福部長石崇良、次長莊人祥、疾管署署長羅一鈞、防疫大使蔡振南，及前中職啦啦隊成員妍言與女兒淼淼等人皆到場，共同呼籲符合資格的民眾「左手打流感、右手打新冠」，提升雙重保護力。

請繼續往下閱讀...

石崇良強調，接種疫苗後仍有可能感染流感，但能大幅降低重症、住院甚至死亡風險，今年疫苗劑型升級，不適反應比率更低，保護效果更可靠。

防疫大使蔡振南以「三金」形容疫苗，「金好康、金方便、金安全」，強調接種不只守護自己，更能保護家人。（記者邱芷柔攝）

防疫大使蔡振南則以「三金」來形容疫苗，「金好康、金方便、金安全」，強調接種不只守護自己，更能保護家人，他也在現場挽袖接種，還特地向醫師確認「有慢性病也能打嗎？」藉此鼓勵更多高風險族群安心接種，及早建立防護力。

現場最吸睛的，是1歲10個月的淼淼也加入「左流右新」行列，雖然爸媽貼心準備小玩具分散注意力，但小小年紀的她，還是邊摀著嘴、邊掉眼淚，一邊哭一邊完成疫苗接種，可愛模樣讓在場的人全都融化。

淼淼與防疫大使蔡振南響應「左流右新」。（記者邱芷柔攝）

今年政府提供約648萬劑三價公費流感疫苗及299萬劑新冠疫苗，分2階段開放，第一階段自10月1日起，對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、嬰兒父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員等；第二階段則自11月1日起擴大至50歲以上一般成人。

石崇良也提到，花蓮災後有大量志工投入，不受資格限制皆可接種流感與新冠疫苗。目前收容中心已設監測系統，雖有零星流感個案，但未觀察到有群聚腹瀉情形。他也呼籲，志工與居民注意自我防護，高溫下避免過度勞動、隨時補水，以免發生熱傷害或橫紋肌溶解，若有外傷應盡快到醫療站處理並接種破傷風疫苗。目前就醫個案多為輕症，當地醫療量能足夠，衛福部也有安排部立醫院輪流支援，讓醫療服務不中斷。

1歲10個月的淼淼邊摀著嘴、邊掉眼淚，完成疫苗接種。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法