健康網》北捷婆婆逼讓座遭踹飛 心理師：「好爽！」但有高風險

台北捷運爆搶位肢體衝突，白髮老婦揮包攻擊逼年輕人讓座位，遭年輕人踹飛，引發網友熱議。（翻攝自Threads）

〔健康頻道／綜合報導〕台北捷運年長婆婆因搶優先座未果，被年輕人一腳踹飛，這一踢引爆網友論戰。有網友稱「婆婆是慣犯阿嬤」，但也有人警告年輕人恐面臨法律訴訟。諮商心理師蘇琮祺認為，不少人看到那一腳踹下去時，心裡真的覺得「好爽！」雖然是最直接的反應，卻也隱藏著高風險。

台北捷運29日下午爆發優先席（原稱博愛座）爭議。一名白髮老婦因不滿年輕乘客未讓座，持包包揮打對方，卻反遭年輕人一腳踹倒，場面一度失控。影片曝光後在網路引發熱烈討論，甚至有網友認出該名老婦是捷運上針對博愛座罵人的常客。

看到北捷優先席的搶座事件，蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」發文分享，先講結論：年長女士是錯的，年輕人是錯的。他從3個層次來談「爽情緒、談道理、看利益」。

出腳值得嗎？

1.爽情緒：我們都可能有的瞬間反應

蘇琮祺表示，相信有不少人看到那一腳踹下去時，心裡真的覺得「好爽！」面對無理路人對自己的冒犯，很多人也許會想：「客氣什麼？踹下去就對了！」這樣的想法，其實很爽，很直接，很本能。

因為在極端情緒之下，我們會有一種想要「還擊」、「討公道」跟「給你好看」的衝動，那是一種想讓自己重新取得優勢或掌控感的自然反應。這雖然是最直接的反應，卻也是風險最高的選擇。

我們無法知道眼前這位年長女士，是否有身體或心理上的健康問題。一腳踹下去，也許當下很爽，但隨之而來的，可能是對方受傷、司法糾紛，甚至各種麻煩的延續。衝動的代價，從來都不只是那1秒鐘的情緒發洩而已。

2.談道理：是非對錯能說得清嗎？

事件發生後，許多人開始翻出那位年長女士過去的各式紀錄，試圖證明「她活該」。但請冷靜地想一想：面對一個不講理的人，以暴制暴真的就是最好的方法嗎？在車廂裡明明還有空位，她卻選擇靠近、甚至動手搶座，這種行為的確令人不滿。

但那一腳真的就能讓她改變？能讓社會互動更好？還是只是讓自己「爽」了一下，卻可能惹來更大的麻煩？當我們用「她不對」來為自己的行為辯護時，其實也落入了情緒合理化的陷阱。

3.看利益：前額葉思考才是真正的保護自己

蘇琮祺提到，理性評估與風險計算才能真正保護自己。「我們搭捷運，是為了前往目的地；坐椅子的時間，也就十幾分鐘；踹那一腳的快感，不過幾秒鐘。」

他說，這一腳踢出去以後，後續可能要跑警局、應對媒體、承擔法律責任，甚至心理壓力。不難看出來，出腳有風險。

不爽可以理解，但行為要會選擇！

蘇琮祺提醒，當一個人會對我們不友善、選擇侵犯與冒犯，往往是因為他正在承受屬於自己的不幸；與其和他爭輸贏，不如退一步，讓自己的幸福不被影響。這不是懦弱，而是懂得保護自己。畢竟，與不友善的人保持距離，是心理健康的防線之一。

不爽可以理解，但行為要會選擇！蘇琮祺強調，他理解每個人在不公不義面前，想要討回公道、維護尊嚴的那份衝動。但他更想提醒：情緒不是問題，衝動行為才會帶來問題。理性的進步社會，不會要你壓抑情緒，而是學會選擇對自己最有利、最健康的回應方式。

