健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

嘉市自行加碼1500劑 9萬8500劑公費流感疫苗今開打

2025/10/01 14:44

嘉市政府今天舉行公費流感與新冠疫苗開打記者會。（記者丁偉杰攝）

嘉市政府今天舉行公費流感與新冠疫苗開打記者會。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年公費流感與新冠疫苗今（1）日起開打，嘉義市今年獲中央配送及自行採購共約9萬8500劑公費流感疫苗，市府今天舉行宣傳記者會，鼓勵符合資格的民眾踴躍接種疫苗，接種地點在東、西區衛生所及合約醫療院所。

今天上午，嘉市副市長林瑞彥偕同衛福部疾病管制署南區管制中心科長李珍儀及多位醫院代表、議員及里長等，共同宣布流感與新冠疫苗同步開打，10月1日起為第一階段公費對象、11月1日起為第二階段公費對象，呼籲符合資格的民眾踴躍接種。

林瑞彥表示，秋冬是呼吸道傳染病好發季節，嘉市今年與中央共同採購9萬7000劑三價公費流感疫苗，另外再自行加碼採購1500劑流感疫苗，提供予不符合公費接種條件之對象接種（設籍嘉市身心障礙者、嘉市未滿50歲之國中小及五專學校教職員工、嘉市警察局列冊之第一線外勤警員），讓流感疫苗群體保護力更臻完善。

市府衛生局長廖育瑋說，依據世界衛生組織（WHO）、美國CDC及相關研究報告顯示，同時接種流感疫苗和新冠疫苗是安全的，可降低併發新冠及流感重症發生風險，鼓勵民眾可同時接種「左流右新，健康安心」。

廖育瑋表示，今年公費流感疫苗提供國光、賽諾菲、荷商葛蘭素史克（GSK）、台灣東洋及高端等5種廠牌，各廠牌效果與安全性均同，民眾可接種任一符合仿單適用年齡之流感疫苗。為讓民眾清楚知道接種之廠牌，嘉市於校園、社區設站及合約醫療院所均會公開揭示當日接種流感疫苗廠牌，讓資訊公開透明。

衛生局提醒，接種疫苗後約需2星期才會產生保護力，符合接種資格者應盡早接種，民眾平時仍應落實正確勤洗手，養成良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。

