接種2週後有保護力 台東公費流感、新冠疫苗今開打

〔記者黃明堂／台東報導〕今（1）是公費流感與新冠疫苗開打日，台東縣衛生局特別在成功鎮衛生所舉辦「左流右新 健康安心」記者會，局長孫國平、成功鎮長謝淑貞等人共同宣導接種流感及新冠疫苗的重要性。流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及新冠疫苗可同時接種，或間隔任何時間，接種後至少2週才能產生保護力，符合資格民眾可就近至各鄉鎮衛生所或合約院所進行接種。

孫國平表示，今年度持續採取「左流右新」共同接種策略，並於今日起開始接種，對象分兩階段實施：第一階段自114年10月1日起，優先開放「醫事及衛生防疫相關人員」、「65歲以上長者」、「安養、養護、長照等機構之住民及工作人員」、「6個月以上學齡前幼兒」、「具高風險慢性病者」及「禽畜相關及動物防疫人員」等11類人員接種；第二階段自11月1日起，則開放50-64歲無高風險慢性病之成人接種。

孫國平指出，秋冬是流感與新冠肺炎疫情流行期，加上兩者症狀相似，皆會出現發燒及呼吸道症狀，尤其65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒，以及孕婦、高風險慢性病患都是高危險族群。今年公費流感疫苗為三價疫苗，包括國光、賽諾菲、台灣東洋、高端及GSK廠牌皆經過衛生福利部食品藥物管理署查驗登記，安全性無虞，且接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，可減少流感併發重症風險、降低死亡率，因此6個月大以上之民眾每年均建議接種流感疫苗，以維護身體健康。

