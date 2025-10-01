自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

接種2週後有保護力 台東公費流感、新冠疫苗今開打

2025/10/01 14:41

台東縣衛生局今天在成功鎮辦疫苗接種宣傳。（記者黃明堂攝）

台東縣衛生局今天在成功鎮辦疫苗接種宣傳。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕今（1）是公費流感與新冠疫苗開打日，台東縣衛生局特別在成功鎮衛生所舉辦「左流右新 健康安心」記者會，局長孫國平、成功鎮長謝淑貞等人共同宣導接種流感及新冠疫苗的重要性。流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及新冠疫苗可同時接種，或間隔任何時間，接種後至少2週才能產生保護力，符合資格民眾可就近至各鄉鎮衛生所或合約院所進行接種。

孫國平表示，今年度持續採取「左流右新」共同接種策略，並於今日起開始接種，對象分兩階段實施：第一階段自114年10月1日起，優先開放「醫事及衛生防疫相關人員」、「65歲以上長者」、「安養、養護、長照等機構之住民及工作人員」、「6個月以上學齡前幼兒」、「具高風險慢性病者」及「禽畜相關及動物防疫人員」等11類人員接種；第二階段自11月1日起，則開放50-64歲無高風險慢性病之成人接種。

孫國平指出，秋冬是流感與新冠肺炎疫情流行期，加上兩者症狀相似，皆會出現發燒及呼吸道症狀，尤其65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒，以及孕婦、高風險慢性病患都是高危險族群。今年公費流感疫苗為三價疫苗，包括國光、賽諾菲、台灣東洋、高端及GSK廠牌皆經過衛生福利部食品藥物管理署查驗登記，安全性無虞，且接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，可減少流感併發重症風險、降低死亡率，因此6個月大以上之民眾每年均建議接種流感疫苗，以維護身體健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中