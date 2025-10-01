雲林21人流感死亡有17人未接種 雲林逾19萬劑公費疫苗今開打

雲林縣透過中央撥發及自行採購逾19萬劑公費流感疫苗，10月1日起開始發放符合資格民眾接種。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕公費流感、新冠疫苗今（1）日全國同步開打，雲林縣中央撥發及自行採購共19萬3500劑疫苗，可到縣內129家流感疫苗及79家新冠疫苗合約醫療院所合作。衛生局長曾春美指出，目前縣內流感重症有74人，其中21人死亡有17人是未接種疫苗，10月連假多，呼籲符合資格民眾盡快接種。

雲林縣衛生局統計，截至目前為止流感重症通報98人，確診74人，死亡21人，其中65歲以上有15人，50至64歲4人，40至49歲1人，0至5歲則有1人。雲林衛生局在土庫鎮越港里集會所舉辦接種記者會，副縣長謝淑亞、土庫鎮長陳特凱等人表示，今年流感疫情提前升溫，呼籲民眾盡快接種疫苗。

曾春美表示，21人因流感死亡，經調查17人並未施打過流感疫苗，接下來10月連假多，恐造成疫情另一波高峰，今年度縣府受中央撥發及自行採購19萬3500劑三價流感疫苗，涵蓋國光、東洋、高端、賽諾菲、葛蘭素5家廠牌，與縣內129家流感疫苗及79家新冠疫苗合約醫療院所合作，符合施打對象的民眾可持健保卡至衛生所及合約院所接種疫苗。

曾春美說，即日起在國小、國中及高中職設立223場校園接種站，為免家長疑慮，今年校園接種沒有高端疫苗，將採用其他品牌，此外更在全縣增設242處接種站，避免長者舟車勞頓，民眾可洽詢當地衛生所相關接種日期、時間等資訊。

疾管署南區管制中心專門委員蔡遠鵬表示，流感疫情從上月開始已超過流行預警值，估計會越來越高峰直至明年春季，9月中旬一周全台流感重症57人，其中19人死亡，其中89％沒打疫苗。流感對慢性病、幼童、高風險民眾，危險性很高，本月連假多，但因流感疫苗接種後2周才有抗體，呼籲高風險民眾「務必要去打」。

