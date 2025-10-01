缺乏6種營養成分 會導致大腦加速老化

缺乏6種營養成分會導致大腦加速老化。圖為能補充Omega-3脂肪酸的富含脂肪魚肉。（擷自X@FitFounder）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕當大腦老化時，不僅會導致記憶力衰退，還會增加認知能力下降、反應遲鈍和罹患失智症風險。印度時報（TOI）指出， 缺乏6種營養成分會導致大腦加速老化。

第一種營養成分是維生素B12。缺乏維生素B12與阿茲海默症、帕金森氏症和認知障礙有關。維生素B12又稱記憶保護劑，對DNA合成和維持低同型半胱胺酸水平至關重要。維生素B12也參與髓鞘的形成，髓鞘是神經周圍的絕緣層。

人們可透過食用雞蛋和魚類來補充維生素B12。素食者可考慮透過乳製品補充維生素B12。

第二種營養成分是Omega-3脂肪酸。Omega-3 脂肪酸有助於改善記憶力，維持成年人的認知功能。缺乏 Omega-3脂肪酸會導致記憶力受損，加速大腦老化。

每週食用2到3次富含脂肪的魚類，可確保充足攝取Omega-3脂肪酸。若不想食肉，也可吃核桃、奇亞籽作為替代品。

第三種營養成分是鎂。鎂能夠調節神經訊號，並有助於記憶力的形成。1項針對卡達成年人的大規模研究表明，血液中鎂含量低與認知功能下降以及罹患失智症的風險增加相關。

人們可以透過食用蔬菜、全穀物、堅果、黑巧克力來補充鎂。

第四種營養成分是維生素D。維生素D常被稱為陽光維生素，它有助於神經元生長並具有抗發炎作用。缺乏維生素D與認知功能障礙風險增加相關。

補充維生素D最佳方法是每天在陽光下曬15到20分鐘。此外還可以透過飲食攝取維生素D，例如食用蘑菇、油性魚類、雞蛋等。

第五種營養成分是維生素E。維生素E是腦部重要的抗氧化劑，它能保護神經元免受氧化損傷，並延緩認知功能衰退。維生素E含量低與大腦老化加快以及阿茲海默症風險升高有關。

為補充維生素E，可以多吃菠菜、酪梨、葵花籽、榛果和杏仁等食物。此外蔬菜過熟會導致維生素E流失，因此烹調時應避免蔬菜過熟。

第六種營養成分是花青素。花青素被稱為天然腦部保護劑，能夠增強認知功能。花青素存在於莓果和紫色蔬菜中，對促進腦部血液循環尤其有效。

若要攝取足夠的花青素，可以多吃藍莓、黑莓、櫻桃、茄子或紫甘藍等食物。在燕麥粥中加入莓果也是不錯的選擇。

