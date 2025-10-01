高雄80萬劑流感疫苗今開打 11月底前可接種可抽電視

符合第1階段流感疫苗接種的65歲以上長者，開打第1天就接種。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年流感、新冠疫苗今（1）日開打，高雄市今年獲中央配送及自行採購共約80萬劑，為鼓勵長輩及幼兒族群踴躍接種疫苗舉辦抽獎活動，11月底前完成公費流感或新冠疫苗接種，有機會抽50吋電視、吸塵器等好禮。

今早在高雄市在四維長青綜合服務中心1樓舉辦雙疫苗開打宣導及接種站服務，吸引不少符合第1階段資格的長者前往接種流感及新冠疫苗，長輩蔡先生表示，打疫苗對自己身體健康有幫助，每年都是一開打就來接種，這幾年也因為有打流感疫苗，很幸運都沒感染流感。

高雄市衛生局黃志中局長表示，流感症狀比一般感冒嚴重，需要比較長的時間才能痊癒，嚴重時容易引起肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，甚至導致死亡，以去年為例，流感重症有58%是65歲以上長輩，且重症及死亡病例有近8成未接種流感疫苗，今年流行期已提早到，符合公費資格市民應儘快到全市超過600間疫苗合約醫療院所或社區接種站接種。

衛生局同時舉辦「注疫苗、抽好禮」活動，只要是設籍高雄市65歲以上長者，或是6個月以上未滿6歲幼兒，在今年11月底前完成公費流感或新冠疫苗接種，有機會抽中50吋4K智慧聯網電視、吸塵器、烤箱及電鍋等實用好禮。

公費流感疫苗目前開放第1階段接種對象接種；第2階段則自11月1日起新增50至64歲無高風險慢性病成人，可至高雄市衛生局官網「最新消息（https://gov.tw/jyn ）」查詢相關接種訊息。

高雄市今年備有近80萬劑流感疫苗接種。（記者許麗娟攝）

高市衛生局呼籲符合資格民眾盡快接種流感疫苗，以降低感染風險。（記者許麗娟攝）

