健康 > 杏林動態

傅尹志接任高雄秀傳院長 規劃「三個共好」願景

2025/10/01 13:50

高雄秀傳紀念醫院今（1）日舉行院長交接典禮，由高醫骨科權威傅尹志（右1）接任。（記者蘇福男攝）

高雄秀傳紀念醫院今（1）日舉行院長交接典禮，由高醫骨科權威傅尹志（右1）接任。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄秀傳紀念醫院今（1）日舉行院長交接典禮，由高醫骨科權威傅尹志接任，18年前高雄壽山動物園發生鱷魚咬斷工作人員手臂意外，傅尹志臨危受命成功完成全球首例鱷魚嘴下斷肢接合案例，至今仍令人津津樂道。

高雄秀傳紀念醫院去年11月開院，由趙昭欽、吳明和接任第1、2任院長，今天上午吳明和交棒給新任院長傅尹志，包括秀傳醫療體系總裁黃明和、南科管理局局長鄭秀絨、議員陳明澤、宋立彬及週邊團體等地方人士皆到場觀禮，場面熱鬧非凡。

傅尹志為高雄醫學大學醫學研究所博士，專長領域包括手外科、顯微手術和創傷外科、再生醫學，並致力於創新研究，屢次率領團隊獲得國家新創獎肯定，包含腕隧道症候群微創器具、體外光學精密螺孔定位儀器等獲獎連連，另有多項發明與專利。

傅尹志曾任高雄市立大同醫院院長、高醫岡山醫院籌設營運處執行長等職，醫療臨床經驗與行政管理領域相當豐富。

傅尹志致詞時表示，高雄秀傳紀念醫院是全台首家設置在科學園區的醫院，去年底開幕迄今，使用醫學中心等級的最新設備和醫療服務，逐步完善北高雄的醫療資源，「北高雄健康隊」由高雄秀傳號召發起，全力當政府後盾。

傅尹志並提出規劃高雄秀傳「三個共好」願景，第一個是「與鄉親共好」，因北高雄以長輩居多，高秀團隊將持續深入社區衛教，全面導入健康生活型態，陪伴在地長輩健康到老；第二個「與人才共好」，路竹和高科有許多為國家經濟打拚的產業人才，高秀將提供「客製化健檢方案」，強化預防醫學效益，為產業人才健康把關，第三個「與生技產業共好」，則因高科擁有豐厚生技醫療產業資源，傅尹志從醫逾30年，擁有22項發明專利和5項技術移轉，盼在天時﹑地利﹑人和下，一起把台灣生技產業推向國際。

傅尹志強調，從「精準醫療」到「智慧醫療」再到「永續醫療」，是他擔任院長最重要的挑戰，他將帶領高雄秀傳團隊與民眾一起面對疾病、迎向健康，打造最優質的醫療環境。

交接典禮結束後，院長傅尹志立即換上短袖上衣，前往院內接種流感疫苗，用實際行動響應疾管署10月1日全面開打公費流感疫苗的活動。（記者蘇福男攝）

交接典禮結束後，院長傅尹志立即換上短袖上衣，前往院內接種流感疫苗，用實際行動響應疾管署10月1日全面開打公費流感疫苗的活動。（記者蘇福男攝）

交接典禮結束後，傅尹志立即換上短袖上衣，前往院內接種流感疫苗，用實際行動響應疾管署10月1日全面開打公費流感疫苗的活動。

高雄秀傳表示，該院1.5期工程預計今年底發包，規劃於116年下半年完工，可提供包括商圈、美食餐廳、員工宿舍等相關應用；後續還有規劃第二棟醫療大樓，將提供更多醫療科室可使用及國際會議廳等設施，預計118年底二期工程完工後，高雄秀傳紀念醫院將可提供總共逾600床規模，可達醫學中心的品質標準。

