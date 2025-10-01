自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

澎湖高溫難耐加上船程不適 法女馬公港暈倒緊急送醫

2025/10/01 13:48

太吉之星3號進入馬公商港，傳出法籍女子暈倒。（民眾提供）

太吉之星3號進入馬公商港，傳出法籍女子暈倒。（民眾提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年中秋過後，就是澎湖東北季風起，宣告一年觀光旺季結束。中秋連假前夕馬公至嘉義布袋藍色航線，仍照常航行，今（10月1日）有3航班行駛，其中「太吉之星3號」進入馬公商港時，突然傳出1名外籍女子暈倒，執行安檢的馬公商港安檢所人員立即趨前協助，並緊急通報救護車，就近送往衛生福利部澎湖醫院救治。

根據了解，今日上午11時「太吉之星3號」載客進入馬公商港，安檢人員前往安檢時接獲業者告知有女性乘客（外籍）在船邊暈倒。馬公商港安檢所所長立即帶領所內人員前往檢視該員現況，並協助「太吉之星」工作人員架設帳篷為乘客遮陽，經初步溝通瞭解該名女性乘客意識清楚，疑似暈船無力行走（法國籍、無同行友人），隨即通報救護車到場協助。

中午11時34分，救護車抵達現場，將外籍女子送往衛生福利部澎湖醫院實施進一步的檢查及照護。初步判斷外籍女子疑似中暑，加上船程不適（暈船），導致身體出現狀況，經送醫後已無大礙，對於澎湖安檢及船上工作人員、救護人員協助表示感謝，並對台灣最美的風景是人，留下深刻的印象，深刻體驗澎湖濃厚人情味。

雖然時節即將進入中秋節，但秋老虎發威，澎湖高溫在27度至33度，烈陽當空，要小心隨時補充水分，才不至於出現身體不適狀況。

馬公商港安檢所通知消防局，由救護車將女子送進衛生福利部澎湖醫院。（民眾提供）

馬公商港安檢所通知消防局，由救護車將女子送進衛生福利部澎湖醫院。（民眾提供）

