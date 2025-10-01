穿戴式腦刺激技術能改善睡眠！ 安南醫院發表國際合作創新研究

穿戴式腦刺激技術可讓使用者在居家自我操作，兼具安全性與可行性。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立安南醫院憂鬱症中心、該院副院長蘇冠賓教授指導國際研究團隊，近期在國際知名期刊《Journal of Affective Disorders》發表一項有指標意義的最新研究：證實穿戴式經顱光生物調節技術（tPBM）可有效改善憂鬱症個案睡眠品質，且兼具居家自我操作的安全性與可行性，為非藥物、非侵入性的精神醫療模式開創新局面。

這項研究由中國醫藥大學北港附設醫院谷大為台灣計畫主持人，與哈佛大學醫學院、麻省總醫院等國際團隊合作進行，是目前少數針對重度憂鬱症患者進行的穿戴式tPBM雙盲、隨機臨床試驗之一。蘇冠賓指研究結果顯示使用者在第2週起即出現明顯睡眠改善，且治療效果可持續至治療後4週，有高度潛力成為輔助治療新選擇。

研究團隊使用的tPBM裝置為頭戴式設備，透過850奈米近紅外光LED對前額葉進行光刺激，每次治療約20-40分鐘，每日1~2次。裝置的設計便於個案在家中自行操作或由家人協助使用，提升治療的可接近性。

在臨床試驗中，此裝置展現良好的安全性與耐受性，受試者僅少數輕微不適，且治療依從性高。值得一提的是此研究納入12位65歲以上長者與3位血液透析病患，結果顯示該技術對生理較脆弱的族群同樣適用，未見重大副作用，反映其廣泛應用的潛力。

蘇冠賓表示，許多參與者選擇在晚上或睡前使用該設備，有助於放鬆並可能促進大腦清除代謝物，提升睡眠品質。這樣的非藥物、居家治療模式，對高齡者或慢性病患者尤具意義，可望降低依賴藥物的需求與副作用的風險。

蘇冠賓說，這項穿戴式腦刺激技術研究，是實現精準、個人化、可規模化精神照護的關鍵一步，希望藉由簡單、安全又有效的裝置，讓更多個案即使不出門，也能接受到高品質的輔助性治療。未來研究團隊將持續優化tPBM療程的劑量與時機，並進一步拓展其臨床應用，包含遠距照護與預防性使用等可能性。

台南市立安南醫院教學研究副院長蘇冠賓醫師。（安南醫院提供）

