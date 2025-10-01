自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

瓶裝水恐釀「慢性中毒」！研究：每年多吞9萬顆塑膠微粒

2025/10/01 12:47

新研究指出，常喝瓶裝水的人，每年會比喝自來水的人，額外多攝入約9萬顆塑膠微粒；情境照。（圖取自freepik）

新研究指出，常喝瓶裝水的人，每年會比喝自來水的人，額外多攝入約9萬顆塑膠微粒；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕方便、乾淨的瓶裝水，已是許多人日常生活的一部分，但一項最新的科學研究，卻為這個習慣敲響了嚴厲的警鐘。根據科學新聞網站《每日科技網》（scitechdaily）報導，加拿大康考迪亞大學學者發布於《危險物質期刊》（Journal of Hazardous Materials）的最新論文警告，長期飲用瓶裝水，可能對人體健康，構成嚴重的「慢性」風險。

該研究的主要作者薩赫迪（Sarah Sajedi），在回顧了超過140篇科學論文後指出，一般人每年約會攝入3.9萬至5.2萬顆塑膠微粒，但若你的飲用水主要來自瓶裝水，這個數字將會飆升，你每年會比喝自來水的人，額外多攝入約9萬顆。這些肉眼看不見的微粒，會在瓶身製造、儲存、運送的過程中，因光照、溫度變化或擠壓而脫落。

薩赫迪強調，這與我們過去擔心的、透過食物鏈累積的塑膠微粒不同，瓶裝水的危害，在於我們是「直接」從容器本身，攝取了這些化學物質，許多瓶裝水使用的是低等級塑膠，更容易釋放出塑膠顆粒。

薩赫迪警告，這些塑膠微粒一旦進入人體，便能輕易地穿過生物屏障，進入血液，並抵達主要器官。它們的存在，可能與慢性發炎、細胞氧化壓力、荷爾蒙失調、生殖問題、神經損傷甚至某些癌症有關。儘管目前對其長期影響的研究仍顯不足，但風險不容忽視。

緊急時才用 瓶裝水非日常選項

薩赫迪呼籲，教育是最好的預防方式。她說：「在緊急情況下，飲用瓶裝水沒有問題，但不應將其作為日常生活的選項。」她建議，政府除了限制塑膠袋、吸管等一次性塑膠製品外，更應正視瓶裝水的潛在危害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中