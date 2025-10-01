瓶裝水恐釀「慢性中毒」！研究：每年多吞9萬顆塑膠微粒

新研究指出，常喝瓶裝水的人，每年會比喝自來水的人，額外多攝入約9萬顆塑膠微粒；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕方便、乾淨的瓶裝水，已是許多人日常生活的一部分，但一項最新的科學研究，卻為這個習慣敲響了嚴厲的警鐘。根據科學新聞網站《每日科技網》（scitechdaily）報導，加拿大康考迪亞大學學者發布於《危險物質期刊》（Journal of Hazardous Materials）的最新論文警告，長期飲用瓶裝水，可能對人體健康，構成嚴重的「慢性」風險。

該研究的主要作者薩赫迪（Sarah Sajedi），在回顧了超過140篇科學論文後指出，一般人每年約會攝入3.9萬至5.2萬顆塑膠微粒，但若你的飲用水主要來自瓶裝水，這個數字將會飆升，你每年會比喝自來水的人，額外多攝入約9萬顆。這些肉眼看不見的微粒，會在瓶身製造、儲存、運送的過程中，因光照、溫度變化或擠壓而脫落。

薩赫迪強調，這與我們過去擔心的、透過食物鏈累積的塑膠微粒不同，瓶裝水的危害，在於我們是「直接」從容器本身，攝取了這些化學物質，許多瓶裝水使用的是低等級塑膠，更容易釋放出塑膠顆粒。

薩赫迪警告，這些塑膠微粒一旦進入人體，便能輕易地穿過生物屏障，進入血液，並抵達主要器官。它們的存在，可能與慢性發炎、細胞氧化壓力、荷爾蒙失調、生殖問題、神經損傷甚至某些癌症有關。儘管目前對其長期影響的研究仍顯不足，但風險不容忽視。

緊急時才用 瓶裝水非日常選項

薩赫迪呼籲，教育是最好的預防方式。她說：「在緊急情況下，飲用瓶裝水沒有問題，但不應將其作為日常生活的選項。」她建議，政府除了限制塑膠袋、吸管等一次性塑膠製品外，更應正視瓶裝水的潛在危害。

