大S流感併發肺炎離世 竹市今年流感疫苗開打踴躍 備12.5萬劑

藝人大S流感併發肺炎離世，引發施打流感疫苗熱潮，全國流感疫苗今天開打，新竹市流感疫苗施打情況踴躍，已備12.5萬劑。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕藝人大S今年2月因感染流感併發肺炎在日本逝世，引發國人搶打流感疫苗熱潮，隨著季節進入秋冬，全國流感疫苗今天開打，新竹市獲中央分配到12.5萬劑流感疫苗，今天同步開打，各區衛生所施打情況踴躍，疫苗預約熱絡，衛生局提醒市民可透過疫苗預約系統前往施打，今年除三區衛生所及71家合約院所，也規劃91場社區接種站及64場校園集中接種巡迴服務，並加開假日與夜間場次，期透過疫苗施打率，提高保護力。

新竹市今年啟用疫苗預約平台，民眾可事先預約，不用像過去到衛生所抽號碼牌等待，目前系統已串聯新竹通APP，市民可即時掌握接種資訊，今年流感及新冠接種對象分兩階段接種，第一階段今天起，國小到高中職的學生，以及禽畜和動物防疫相關人員，只需接種流感疫苗；其他對象包括65歲以上長者、6個月以上到入國小前的幼兒、罕見或重大傷病患者、高風險慢性病人、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼托及居家托育人員、安養或長期照顧機構的受照顧者及工作人員，以及醫事和衛生防疫相關人員，可同時接種流感與新冠疫苗；第二階段自11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病的成人接種疫苗。相關疫苗接種資訊，可洽防疫專線：03-535-5130，也可利用疫苗預約系統預約。

全國流感疫苗今天開打，新竹市流感疫苗施打情況踴躍。（記者洪美秀攝）

