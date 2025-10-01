自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感來勢洶洶 台中學台中8歲童發燒2天突昏迷 流感腦炎急送加護病房

2025/10/01 12:37

公費流感疫苗今天開打，台中市衛生局在北區健行國小開記者會，學童接種踴躍。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕流感疫情來勢洶洶，台中一名8、9歲學童發高燒2天不退，第3就意識模糊，轉診送急診，確診流感併發嚴重腦炎，目前仍在加護病房急救，中國醫藥大學附設兒童醫院長王志堯提醒，今年流感來得又快又嚴重，尤其台中地區病例又比北部、南部更多，家長必須警覺，今天流感疫苗開打，呼籲踴躍施打。

王志堯指出，今年流感疫來得早，從8月底到整個9月出現很多流感病例，症狀嚴重度和重症也增加，急門診觀察，發燒就醫就有7、8個是流感確診。目前除了出現嚴重腦炎的流感重症病童，也有併發橫紋肌溶解症病例，由於流感性腦炎的存活率和後遺症很差，仍在急救中。

王志堯院長提醒今年流感疫情來勢洶洶，來得又快又嚴重，家長必須警覺，今天流感疫苗開打，呼籲踴躍施打。（記者蔡淑媛攝）

王志堯說，流感病毒會影響肌肉與神經，除了造成腦炎，也會導致急性的肌肉壞死，如果出現發燒，小便鮮黃變暗黑色，這是警訊就要就醫，他強調，流感症包括喉嚨痛、虛弱、肌肉酸痛，如果燒3天不退，就要再到醫院就診，注意併發重症。

今天公費流感疫苗開打，王志堯呼籲老人、小孩都接種，他說，不要覺得感染流感後再吃抗病毒藥就好，藥物對於小朋友，多少會增加器官的負擔，能及時施打疫苗，擁有保護力，才是是最安全的。

今年流感疫情嚴重，王志堯認為，可能這2年免疫負債仍持續，加上環境變遷等因素，愈多人感染就增加病毒變異性及嚴重，目前已感受到大人、小孩小流感病例都增加，特别在台中地區病例，比北部、南部更多、更嚴重。

衛生局長曾梓展提醒，今年的流感疫苗已經開打，台中市今年採購公費流感疫苗80萬1290劑施打，廠牌包括賽諾菲、國光、東洋、高端及葛蘭素史克等5家廠牌，第一階段自10月1日起，公費流感疫苗接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類對象。

公費新冠疫苗也同步開打，涵蓋65歲以上長者、滿6個月至未滿6歲幼兒、醫事及防疫相關人員等九類對象。第二階段將於11月1日啟動，範圍擴及50至64歲無高風險慢性病成人，民眾可同時接種兩種疫苗，一次獲得雙重保護。

