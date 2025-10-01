健康網》胃癌年輕化！35歲女胃痛拖半年 癌細胞擴散無法開刀

禾馨民權健康管理診所院長林相宏表示，有15%的胃癌發生在低於40歲的年輕族群，尤以女性居多，可能與女性荷爾蒙有關；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕身體若有任何不適警訊，即便是年輕族群，也千萬不可輕忽，以免造成無法挽救的狀況。禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享，1位35歲女性胃部不適僅自行服藥未就醫，拖了半年因食量變小又變瘦，求診照胃鏡發現是胃癌，且癌細胞已擴散腹腔，錯過治療黃金期而無法開刀。

林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文表示，這名35歲的年輕女患者，半年前開始胃脹氣打嗝、胃口變小，後來自行服胃藥，感覺症狀時好時壞。拖了半年食量越來越小，從一餐一個便當，減少到半個便當，最後一餐只吃五、六口，體重也瘦了6公斤；甚至脹氣變成胃痛到睡不著，最後要坐著睡，才決定照胃鏡。

林相宏說，經照胃鏡發現，女患者胃裡有一個又深又大的潰瘍，且邊界不規則，切片確定是胃癌。雖趕緊安排手術，未料於手術中發現，癌細胞已擴散整個腹腔無法開刀。他並表示，患者平常不菸不酒，不過家族有胃癌病史；此外，三餐因工作關係吃得不固定，都是餓了才吃且不吃水果。

林相宏特別提醒，有15%的胃癌是發生在低於40歲的年輕族群，且多半是這種分化不良型胃癌 （poorly differentiation）。這種胃癌常發生在年輕族群，尤以女性居多，可能與女性荷爾蒙有關。而且比其他胃癌更容易轉移、侵犯淋巴，預後更差；有症狀時，診斷經常已是晚期。

林相宏也建議有幽門螺旋桿菌感染、家族胃癌史、抽菸或每週飲酒，以及飲食愛吃燒烤、煙燻、紅肉又少蔬果的高風險族群，應提早檢查以防患於未然。

