健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

嘉義縣流感與新冠疫苗同步開打 守護高風險族群

2025/10/01 12:23

民眾接種疫苗。（記者林宜樟攝）

民眾接種疫苗。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕進入秋冬流感、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）流行季節，嘉義縣今起流感及新冠疫苗同步開打，分為兩階段進行，縣衛生局呼籲65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員及慢性病患者等高風險族群儘早完成接種，提升免疫保護力。

嘉義縣衛生局今天在義竹鄉埤前活動中心舉行「左流右新 健康安心」疫苗接種記者會，縣長翁章梁、疾病管制署南區管制中心科長陳靜瑩、義竹鄉長黃政傑及義竹鄉代表會主席黃金獅等一同參與；翁章梁表示，為提供可近性及便利性接種，10月份全縣共開設407個社區接種站，80家合約院所於連續假日加開門診，請符合接種對象的鄉親把握時間儘早接種。

嘉義縣流感及新冠疫苗開打，縣長翁章梁（右6）呼籲民眾儘速接種。（記者林宜樟攝）

嘉義縣流感及新冠疫苗開打，縣長翁章梁（右6）呼籲民眾儘速接種。（記者林宜樟攝）

第一階段開放65歲以上長者、55歲以上原住民、6個月以上至未滿6歲幼兒、6個月以上具潛在疾病/高風險對象、醫事及衛生防疫人員，安養相關機構人員、幼兒托育機構人員、孕婦以及6個月內嬰兒之父母等族群；流感疫苗包含國小至高中職及專科三年級學生、禽畜相關及動物防疫人員等族群接種；新冠疫苗則包含結核病、失能、失智及精神疾病患者，第二階段將於11月1日啟動，開放50至64歲民眾接種。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，今年至9月25日，嘉義縣累計66例流感併發重症，且有13例死亡，其中8例為65歲以上長者，新冠併發重症確診病例達50例，有12例死亡，其中11例為65歲以上長者；觀察這些病例多數本身患有慢性病或未接種疫苗，全台已進入流感流行期，縣府公費流感疫苗數量達129280劑，接種疫苗可有效預防重症及死亡，呼籲65歲以上具高風險慢性病者儘早接種，社區接種站地點、假日設站或其他疫苗資訊，可至嘉義縣政府或衛生局官網查詢或洽各地衛生所。

長輩以舞蹈展現活力，呼籲民眾接種疫苗。（記者林宜樟攝）

長輩以舞蹈展現活力，呼籲民眾接種疫苗。（記者林宜樟攝）

