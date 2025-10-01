台中同步開打公費流感與新冠疫苗 一次接種雙重保護

台中同步開打公費流感與新冠疫苗。（記者廖耀東攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕公費流感與新冠疫苗今（1日）同步開打，台中市衛生局長曾梓展表示，接種疫苗是預防疾病、減少重症最有效的方法，今年持續推動「左流右新」政策，建議符合資格的民眾一次接種，獲得雙重保護。

疾管署統計，近期國內呼吸道疫情升溫，流感與類流感門急診人次持續增加，新冠疫情亦有回升跡象。衛生局指出，今年公費流感疫苗分兩階段實施，第一階段自即日起開放，包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事與防疫人員、學生及禽畜業者等11類；新冠疫苗則涵蓋65歲以上長者、6個月至未滿6歲幼兒與醫事防疫人員等9類。第二階段將於11月1日啟動，擴大至50至64歲成人。

衛生局提醒，秋冬為呼吸道傳染病流行季節，流感與新冠可能並行，及早接種可有效降低重症與死亡風險。台中市設有657家流感合約院所、458家新冠合約院所，並加開131場假日門診，方便市民接種。

