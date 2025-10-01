「鏟子超人」進ICU 羅一鈞提醒：肌肉別操過頭！

疾管署署長羅一鈞提醒，災後若投入高強度勞動卻忽略休息與補水，恐引發橫紋肌溶解症，務必提高警覺。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吸引全台各地志工湧入災區，不少「鏟子超人」揮汗剷泥，然而部分民眾返家後出現發燒、喉嚨痛、腹瀉等症狀，甚至傳出有人因「橫紋肌溶解症」送進加護病房。對此疾管署署長羅一鈞提醒，災後若投入高強度勞動卻忽略休息與補水，恐引發橫紋肌溶解症，務必提高警覺。

羅一鈞指出，橫紋肌溶解症最常見的原因就是「肌肉過度使用」或過度激烈運動，例如行軍、跑馬拉松，尤其小腿肌肉容易受損，可能導致嚴重肌肉疼痛、無法行走，甚至影響站立蹲下。

羅一鈞提醒，預防橫紋肌溶解症有3大重點，首先平常不太運動的人，不宜突然進行過度激烈的運動或勞動；其次，激烈運動或勞動之後記得多喝開水，以利肌球蛋白的排除，減少腎功能受損的機會；最後，若出現肌肉疲勞、疼痛或僵硬，應立即休息，若休息後仍未改善，務必及早就醫。

針對外界關心橫紋肌溶解症是否與疫情有關，羅一鈞解釋，雖然流感或鉤端螺旋體病確實有少數機率引發肌肉發炎，甚至造成橫紋肌溶解症，但通常會先出現發燒等感染症狀，數日後才進展至肌肉發炎。相較之下，志工在救災後一、兩天就嚴重發病進ICU，更可能與「肌肉過度使用」有關。

羅一鈞強調，進入災區協助，除了要防肌肉過勞，流感風險也不容忽視，特別是B型流感，少數個案會伴隨小腿肌肉痠痛，容易與橫紋肌溶解症混淆。目前國內以A型流感為主流行，疾管署已將光復鄉全體居民及救災人員納入公費疫苗與藥劑使用對象，呼籲「鏟子超人」務必量力而為，有症狀應盡速就醫。

