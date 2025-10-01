自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》中秋烤肉當心爆痘腸胃亂！中醫公開5食材＋解膩茶飲

2025/10/01 13:37

中秋烤肉防秋燥熱毒傷身，應盡量挑選新鮮清爽的食材，並避免烤焦。（圖擷取自photoAC）

中秋烤肉防秋燥熱毒傷身，應盡量挑選新鮮清爽的食材，並避免烤焦。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節不只是賞月，更是與親友團聚的重要時刻。炭火烤肉早已成為台灣家庭的固定行程，但許多人在盡興大啖後，卻出現口乾舌燥、喉嚨痛、痘痘叢生，甚至腸胃不適。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提醒，秋天本屬「燥」，若再加上炭火的「火熱」，陰液耗傷、痰濕內生，就容易讓身體不舒服。

炭香雖誘人 小心「火毒」暗藏

周宗翰指出，台灣人習慣把肉烤到焦香，雖然誘人，但炭火直烤屬燥烈之性，食材一旦烤焦就可能化為「火毒」，加上香腸、熱狗、五花肉等加工高油食材，本身屬「助濕生痰」，當「火毒」與「濕痰」交互作用時，就會讓人特別容易喉嚨腫痛、口乾腹脹、痘痘叢生。

因此，中秋烤肉要減少不適，首要原則是少加工、多原型，盡量挑選新鮮清爽的食材，並避免烤焦。

選這些食材 健脾祛濕、補益陰陽

周宗翰建議，烤肉時可挑選以下符合「健脾祛濕、補益陰陽」的食材：

●魚類（鯖魚、鮭魚）：平和補氣養血，油脂優質不必過度調味，比紅肉更不易生痰。

●雞胸肉：低脂高蛋白，擠檸檬汁更清爽，可避免油膩帶來的火氣。

●海鮮（白蝦、干貝）：蝦子鮮甜、干貝清爽，中醫認為蝦能補腎、干貝能滋陰，既能增添風味，也不至於讓身體「痰濕困脾」。

中醫認為，蝦能補腎，稍微灑點鹽就能烤出好味道，也不至於讓身體出現「痰濕困脾」。（圖擷取自photoAC）

中醫認為，蝦能補腎，稍微灑點鹽就能烤出好味道，也不至於讓身體出現「痰濕困脾」。（圖擷取自photoAC）

●菇類（杏鮑菇、香菇）：助腸胃運化，可中和肉食的熱毒。

●豆製品（豆干、豆皮）：補充植物蛋白，健脾益氣，是素食者與少肉族的好選擇。

蔬果搭配不可少 潤燥又解膩

除了主食材，蔬果同樣不可或缺。苦瓜、秋葵、青椒、蓮藕，都能清熱養陰、促進腸胃蠕動。水果方面，梨子能生津潤燥，葡萄益氣養血，柚子清香解膩，都是應景又合宜的選擇。

茶飲取代冰飲 腸胃更輕鬆

不少人習慣邊烤邊配冰啤酒或含糖飲料，但周宗翰提醒，這些飲品最易使脾胃「濕熱困阻」，加重腸胃不適。其實可以改喝簡單茶飲：

●菊花決明子茶：乾菊花3-5朵、炒決明子10克，以500-600ml 熱水沖泡，燜10分鐘即可飲用。取菊花清肝明目、決明子潤腸通便之效，特別適合吃完燒烤後緩解火氣。

菊花清肝明目，若加上決明子具潤腸通便之效，特別適合吃完燒烤後緩解火氣。（圖擷取自photoAC）

菊花清肝明目，若加上決明子具潤腸通便之效，特別適合吃完燒烤後緩解火氣。（圖擷取自photoAC）

●山楂茶：乾山楂片6–8片，加熱水500ml，燜泡10分鐘，酸甜開胃，有助消化油膩。

若嫌麻煩，常溫白開水就是最好的選擇。記得避免「大口吃肉、大口灌冰飲」，否則容易腸胃受寒，引發腹痛或腹瀉。

防秋燥熱毒傷身 關鍵在於「平衡」

周宗翰強調，中秋烤肉不是禁止，而是講究「平衡」，只要少吃加工與高油脂食材，多選清爽魚類、雞胸、海鮮、菇類與豆製品，再搭配能消食解膩、潤燥清熱的蔬果與茶飲，就能享受團聚氛圍，又能避免秋燥與痰濕困擾，健康快樂過中秋。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中