健康網》中秋烤肉當心爆痘腸胃亂！中醫公開5食材＋解膩茶飲

中秋烤肉防秋燥熱毒傷身，應盡量挑選新鮮清爽的食材，並避免烤焦。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節不只是賞月，更是與親友團聚的重要時刻。炭火烤肉早已成為台灣家庭的固定行程，但許多人在盡興大啖後，卻出現口乾舌燥、喉嚨痛、痘痘叢生，甚至腸胃不適。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提醒，秋天本屬「燥」，若再加上炭火的「火熱」，陰液耗傷、痰濕內生，就容易讓身體不舒服。

炭香雖誘人 小心「火毒」暗藏

周宗翰指出，台灣人習慣把肉烤到焦香，雖然誘人，但炭火直烤屬燥烈之性，食材一旦烤焦就可能化為「火毒」，加上香腸、熱狗、五花肉等加工高油食材，本身屬「助濕生痰」，當「火毒」與「濕痰」交互作用時，就會讓人特別容易喉嚨腫痛、口乾腹脹、痘痘叢生。

請繼續往下閱讀...

因此，中秋烤肉要減少不適，首要原則是少加工、多原型，盡量挑選新鮮清爽的食材，並避免烤焦。

選這些食材 健脾祛濕、補益陰陽

周宗翰建議，烤肉時可挑選以下符合「健脾祛濕、補益陰陽」的食材：

●魚類（鯖魚、鮭魚）：平和補氣養血，油脂優質不必過度調味，比紅肉更不易生痰。

●雞胸肉：低脂高蛋白，擠檸檬汁更清爽，可避免油膩帶來的火氣。

●海鮮（白蝦、干貝）：蝦子鮮甜、干貝清爽，中醫認為蝦能補腎、干貝能滋陰，既能增添風味，也不至於讓身體「痰濕困脾」。

中醫認為，蝦能補腎，稍微灑點鹽就能烤出好味道，也不至於讓身體出現「痰濕困脾」。（圖擷取自photoAC）

●菇類（杏鮑菇、香菇）：助腸胃運化，可中和肉食的熱毒。

●豆製品（豆干、豆皮）：補充植物蛋白，健脾益氣，是素食者與少肉族的好選擇。

蔬果搭配不可少 潤燥又解膩

除了主食材，蔬果同樣不可或缺。苦瓜、秋葵、青椒、蓮藕，都能清熱養陰、促進腸胃蠕動。水果方面，梨子能生津潤燥，葡萄益氣養血，柚子清香解膩，都是應景又合宜的選擇。

茶飲取代冰飲 腸胃更輕鬆

不少人習慣邊烤邊配冰啤酒或含糖飲料，但周宗翰提醒，這些飲品最易使脾胃「濕熱困阻」，加重腸胃不適。其實可以改喝簡單茶飲：

●菊花決明子茶：乾菊花3-5朵、炒決明子10克，以500-600ml 熱水沖泡，燜10分鐘即可飲用。取菊花清肝明目、決明子潤腸通便之效，特別適合吃完燒烤後緩解火氣。

菊花清肝明目，若加上決明子具潤腸通便之效，特別適合吃完燒烤後緩解火氣。（圖擷取自photoAC）

●山楂茶：乾山楂片6–8片，加熱水500ml，燜泡10分鐘，酸甜開胃，有助消化油膩。

若嫌麻煩，常溫白開水就是最好的選擇。記得避免「大口吃肉、大口灌冰飲」，否則容易腸胃受寒，引發腹痛或腹瀉。

防秋燥熱毒傷身 關鍵在於「平衡」

周宗翰強調，中秋烤肉不是禁止，而是講究「平衡」，只要少吃加工與高油脂食材，多選清爽魚類、雞胸、海鮮、菇類與豆製品，再搭配能消食解膩、潤燥清熱的蔬果與茶飲，就能享受團聚氛圍，又能避免秋燥與痰濕困擾，健康快樂過中秋。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法