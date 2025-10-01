自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

喝水也有風險存在？ 避免晚上喝水的5大原因

2025/10/01 11:51

睡前喝水可能會帶來健康風險。（擷自X@LoriShemek）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然喝水可讓身體保持水分，但睡前喝水可能會帶來健康風險。滾動報導（Rolling Out）指出，晚上不適合喝水共有5個原因。

第一個原因是腎臟不適合夜間加班。白天腎臟有效率地過濾液體，維持適當的水分水平。但隨著夜幕降臨，身體會自然開始分泌抗利尿激素，這會向腎臟發出信號，以減緩尿液生成，為夜間禁食做好準備。

當人在深夜喝水，會使本應進入休息模式的腎臟被迫繼續全力工作。這種干擾會對腎臟造成壓力，並干擾其在睡眠期間進行的自然再生過程。

第二個原因是睡眠中斷會導致一系列健康問題。夜間飲水最直接的後果就是必需頻繁上廁所，這會導致睡眠中斷。睡眠中斷會引發一連串健康問題，其嚴重程度遠不止於第二天的疲憊感。

每次醒來去洗手間，都必需從深度睡眠狀態過渡到清醒狀態，然後再嘗試回到恢復性睡眠階段。這種持續的循環，會阻止大腦完成只有深度睡眠期間才會執行的必要維護任務。

睡眠零碎化也會直接影響免疫系統再生和修復細胞損傷能力。身體主要在深度睡眠階段產生重要的生長激素並修復肌肉組織，而頻繁醒來會削弱生長激素的修復能力。

第三個原因是是荷爾蒙失調會擾亂身體系統。深夜飲水會干擾微妙的荷爾蒙平衡。人體的自然晝夜節律控制著多種荷爾蒙的釋放，這些荷爾蒙調節著從食慾到壓力反應等各種生理活動。

當人的睡眠摩是因頻繁夜尿而被擾亂時，皮質醇、褪黑激素和生長激素的分泌就會受到影響。這些荷爾蒙失衡會導致壓力水平升高、體重增加，並影響日常身心恢復。

第四個原因是溫度調節受到影響。

體溫下降是人體進入睡眠狀態的重要訊號之一，但睡前飲用冷水會迫使身體消耗能量將體溫升高至正常水平，導致難以入睡或睡眠品質下降。

第五個原因是中毒風險。短時間內攝取過量水分，可能會導致血液中鈉含量嚴重稀釋，進而引發危險。這種情況在夜間尤其危險，因為此時人體自然調節機制已進入了較慢的夜間模式。

當過多的水進入人體，又沒有足夠的電解質平衡時，細胞就會腫脹，這可能導響大腦功能受到影響。

滾動報導強調，正確補水關鍵在於全天攝取充足水分，並在睡前幾小時逐漸減少飲水量。

