左流右新！ 台北公費流感與新冠疫苗今開打

台北市政府呼籲符合公費流感與新冠疫苗接種資格者，儘速完成接種。活動中一名小朋友完成疫苗施打，並與出席活動的台北市長蔣萬安近距離互動。（記者羅沛德攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕今年公費流感與新冠疫苗今（1）已開放施打，台北市長蔣萬安、衛生局長黃建華、台大醫院院長余忠仁與21大醫師公會呼籲，符合接種資格市民儘速完成疫苗施打，齊喊「左流右新，加倍安心」。

黃建華說明，這次疫苗施打總共有兩階段，第一階段從今日起開放流感疫苗開放65歲以上長者等11類對象接種；新冠疫苗則提供高風險族群等9類對象接種。第二階段自11月1日，開放50歲至64歲民眾接種。

根據衛生局統計，去年台北市接獲流感通報約2400人，其中死亡案例有470件，是近3年來最多。而今年9月中旬，因流感送到急診人數增加13%，已經開始進入流感好發期。

台北市長蔣萬安呼籲，流感仍不可輕忽，符合公費流感與新冠疫苗接種資格者，儘速完成接種。（記者羅沛德攝）

蔣萬安透露，家中大寶約於9月中感染流感，現大寶已經比他高，原以為流感只是一般感冒，但大寶仍不太舒服，蔣萬安也呼籲，流感仍不可輕忽。

此外，為了提高民眾施打意願，衛生局也寄出抽獎活動。若是民眾施打流感或是新冠疫苗，即各享有一次抽獎資格，若在同一日施打兩種疫苗，就再增加一次抽獎資格，意指民眾最多會有抽獎機會。獎品包含iPhone 17、Apple Watch、實用家電與商品禮券等獎項。

台大醫院院長余忠仁今日則代表醫護人員施打「左流右新」疫苗，左右兩側有蔣萬安與黃建華，如左右護法。現場也有長輩與學齡前幼童代表接種疫苗，幼童一度驚嚇到掉淚，不過蔣萬安在旁安撫，施打完畢就展露笑容。

今年公費流感與新冠疫苗今（1）已開放施打。（台北市衛生局提供）

