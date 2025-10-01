健康網》男子突心肌梗塞被員警救回 醫警：6成病人不知已患心臟病

台中男子心肌梗塞被救回，專家指出，高血壓、高血脂等是心血管風險增加的危險因子，要留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名台中林姓男子，騎機車在路口停等紅燈時突心肌梗塞昏倒，當時正執勤的警員施呈諭火速為林男實施CPR，並將林男送醫，成功搶救回林男。對此，亞東醫院心臟血管內科醫師張藝耀指出，心肌梗塞一直是國人健康潛在的隱形殺手，約一半左右的心肌梗塞病人在發作時，才第一次知道自己有心臟病。高血壓、高血脂、糖尿病等是心血管風險增加的危險因子，最好要留意。

今年5月29日晚上7點左右，林男因原本心臟功能就不好，在台中軍功路與東山路口停等紅燈時，突心肌梗塞無意識昏倒，25歲的警員施呈諭發現異狀，立即為其施予CPR，並一邊替林男加油打氣，林男由消防局救護人員送往慈濟醫院急救後，已康復出院。林男為表達感謝，特別趕在中秋節前夕，前往北屯派出所致送卡片及花束，表達對員警施呈諭滿滿謝意。

張藝耀在亞東醫院的網站衛教資料上表示，台灣及國外的研究都發現，約一半左右的心肌梗塞病人在發作時才第1次知道自己有心臟病。如果加上到院前就死亡的心肌梗塞病人數，這比例可能甚至高達6成，令人防不勝防。根據統計，有6成的男性，近5成的女性第1次發生心血管問題時，就以梗塞甚至是猝死來表現。

究竟這些「看起來」似乎平時還算健康的人，怎麼會突然發生心肌梗塞呢？張藝耀說明，所謂的冠狀動脈疾病，就是供應心臟血流、氧氣及養分的冠狀動脈發生阻塞，導致供應心臟肌肉的血流和氧氣中斷，而發生局部或廣泛組織壞死的現象，阻塞發生最重要的機轉就是動脈粥樣硬化。動脈硬化的病理機轉相當複雜，由結締組織的增長、細胞內外膽固醇、脂肪酸以及碳酸鈣的沉積、膠原蛋白聚集動脈壁而變硬變厚，最後動脈變細，整個動脈失去彈性。

心血管風險增加的8大危險因子

他歸納導致動脈硬化加速，心血管風險增加的危險因子，大概為下面幾項：

● 高血壓：至少曾發生兩次收縮壓大於140毫米汞柱，舒張壓大於90毫米汞柱

● 糖尿病：至少兩次空腹血糖大於126mg/dL，或糖代血色素≧6.5%

● 高血脂：過高的總膽固醇及低密度膽固醇, 以及過低的高密度膽固醇

● 抽菸：二手煙也有相當傷害

● 年紀：男性大於45歲，女性大於55歲或停經後

● 有家族史：父親55歲前，母親65歲前心臟病發作或突然死亡

● 肥胖

● 坐姿生活型態：上班族沒有規則運動者

張藝耀提到，一般說心臟病發作的症狀，就是指心絞痛，發生於冠狀動脈供應血流不足以供應心肌所需，心肌缺氧而導致胸骨下方或心口悶痛，有如胸口有塊大石頭壓住的窒息感，疼痛位置常常一整個面，約略一個掌面大，疼痛感具有擴散性，會傳向下巴，左肩或左臂，嚴重時常常合併冷汗、心悸、呼吸困難。

急性心肌梗塞最常見到的病理機轉是血管內硬化斑塊剝落塞住後端血管，血流停滯引起血栓，最終使得血管完全阻塞，一旦完全阻塞心肌細胞便開始缺氧、壞死，短時間內可能導致病人心臟收縮力快速下降、休克、產生致命性心律不整、甚至死亡。這就是為什麼心肌梗塞造成這麼多人還來不及到醫院便猝死的原因，時間稍久壞死的心肌可能潰爛而心臟破裂，瓣膜肌腱斷裂，心臟衰竭等併發症。

張藝耀總結，對於心肌梗塞的預防，要從根本的危險因子做治療與即早防治。一旦開始有心絞痛的症狀，便應至醫院診治並規則服藥，若發生劇烈的心絞痛，更應立即前往急診就醫，切莫延誤打通血管，搶救心臟的黃金時機。

