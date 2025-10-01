自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南投獲配13.7萬劑流感疫苗 首日接種大排長龍

2025/10/01 11:45

流感疫苗首日接種，南投縣不少民眾同時接種流感及新冠疫苗。（記者張協昇攝）

流感疫苗首日接種，南投縣不少民眾同時接種流感及新冠疫苗。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕 公費流感及新冠（LP.8.1）疫苗今（1日）起開打，南投縣今年獲配13萬7000劑公費三價流感疫苗，由於衛生局宣導「左流右新，健康安心」，首日施打不少民眾同時接種流感及新冠疫苗，各合約醫療院所施打民眾均大排長龍。

南投縣衛生局指出，今年提供的公費流感疫苗是依世界衛生組織選株結果，採用三價流感疫苗，包含2種A型（H1N1及H3N2）及1種B型（Victoria）不活化病毒株，包括國光、賽諾菲、東洋、高端、葛蘭素史克5種廠牌疫苗，其中國光和高端提供3歲以上民眾接種，賽諾菲、東洋和葛蘭素史克提供6個月以上民眾接種，將依照流感疫苗到貨順序提供接種，無法挑選廠牌。為保障民眾知的權利，各合約院所配合衛生局規劃在門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務時，於門口、掛號區明顯處公告當日接種疫苗廠牌。

流感疫苗首日接種，南投市衛生所一早即有不少民眾排隊等候施打。（記者張協昇攝）

流感疫苗首日接種，南投市衛生所一早即有不少民眾排隊等候施打。（記者張協昇攝）

衛生局表示，流感疫苗第1階段接種對象包括65歲以上長者、孕婦、未滿6個月嬰兒父母、重大傷病等10類民眾；至於國小至高中職、五專1至3年級學生，將安排合約院所入校進行接種服務。第2階段則從11月1日起擴大納入50至64歲無高風險慢性病成人接種。

衛生局長陳南松表示，一般人接種流感的保護力達80%至90%，長者則可降低60%嚴重性併發症及減少80%死亡率，且可同時於身體不同部位接種流感及新冠兩種疫苗，也可間隔任何時間接種，籲請符合資格民眾儘速接種。

流感疫苗首日接種，南投縣民接種踴躍，排隊等候查驗身分。（記者張協昇攝）

流感疫苗首日接種，南投縣民接種踴躍，排隊等候查驗身分。（記者張協昇攝）

流感疫苗10月1日開始接種，第1階段接種對象包括65歲以上長者等10類民眾。（南投縣衛生局提供）

流感疫苗10月1日開始接種，第1階段接種對象包括65歲以上長者等10類民眾。（南投縣衛生局提供）

