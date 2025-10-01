新北「左流右新」開打 侯友宜：長輩12/31前接種抽禮券、iPhone 17

新北市公費流感疫苗及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗自即日起同步開打，市長侯友宜鼓勵民眾「左流右新」，並宣布長輩12月31日前接種還可抽好禮。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市公費流感疫苗及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗自即日起同步開打，市長侯友宜今（1）日前往板橋區國光公園市民活動中心視察疫苗接種情形，鼓勵民眾「左流右新」同時接種2種疫苗。侯友宜說，新北市65歲以上市民即起至12月31日接種流感或COVID-19疫苗，即可參加iPhone 17、按摩椅、16吋電競筆電等好禮抽獎，接種2種疫苗就有2次抽獎機會。

侯友宜表示，新北市今年總共採購100萬劑公費流感疫苗，配合中央提供的COVID-19疫苗鼓勵符合資格民眾「左流右新」，相關對象包含65歲以上長者（55歲以上原住民）、慢性病、罕見疾病、重大傷病等高風險病患、安養、長期照顧（服務）機構對象、醫事及防疫相關人員、6個月至6歲幼童、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員等。

侯友宜說，設籍新北市65歲以上市民在新北接種疫苗，還可參加「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽」活動，「週週抽」送千元禮券，期末抽獎獎項包括iPhone 17等，呼籲符合資格民眾儘早接種。

衛生局長陳潤秋表示，針對國小國高中職學生，市府安排校園集中接種流感，也呼籲禽畜相關人員踴躍接種流感疫苗；新北自購流感疫苗也提供新北市經濟弱勢、身心障礙者等非公費對象接種；接種疫苗是預防疫情最有效的方法，研究顯示，「左流右新」是安全的，也可減少就診次數、提升便利性，呼籲符合公費接種資格民眾儘速前往衛生所、合約院所及社區接種站接種，詳洽「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢 」網站。

