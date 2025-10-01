自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北「左流右新」開打 侯友宜：長輩12/31前接種抽禮券、iPhone 17

2025/10/01 11:34

新北市公費流感疫苗及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗自即日起同步開打，市長侯友宜鼓勵民眾「左流右新」，並宣布長輩12月31日前接種還可抽好禮。（記者黃子暘攝）

新北市公費流感疫苗及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗自即日起同步開打，市長侯友宜鼓勵民眾「左流右新」，並宣布長輩12月31日前接種還可抽好禮。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市公費流感疫苗及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗自即日起同步開打，市長侯友宜今（1）日前往板橋區國光公園市民活動中心視察疫苗接種情形，鼓勵民眾「左流右新」同時接種2種疫苗。侯友宜說，新北市65歲以上市民即起至12月31日接種流感或COVID-19疫苗，即可參加iPhone 17、按摩椅、16吋電競筆電等好禮抽獎，接種2種疫苗就有2次抽獎機會。

侯友宜表示，新北市今年總共採購100萬劑公費流感疫苗，配合中央提供的COVID-19疫苗鼓勵符合資格民眾「左流右新」，相關對象包含65歲以上長者（55歲以上原住民）、慢性病、罕見疾病、重大傷病等高風險病患、安養、長期照顧（服務）機構對象、醫事及防疫相關人員、6個月至6歲幼童、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員等。

侯友宜說，設籍新北市65歲以上市民在新北接種疫苗，還可參加「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽」活動，「週週抽」送千元禮券，期末抽獎獎項包括iPhone 17等，呼籲符合資格民眾儘早接種。

衛生局長陳潤秋表示，針對國小國高中職學生，市府安排校園集中接種流感，也呼籲禽畜相關人員踴躍接種流感疫苗；新北自購流感疫苗也提供新北市經濟弱勢、身心障礙者等非公費對象接種；接種疫苗是預防疫情最有效的方法，研究顯示，「左流右新」是安全的，也可減少就診次數、提升便利性，呼籲符合公費接種資格民眾儘速前往衛生所、合約院所及社區接種站接種，詳洽「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢 」網站。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中