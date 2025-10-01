8旬翁記憶、行動突退化 竟是腦動靜脈畸形引起

10/1是世界老年人日，提醒長者多留意身體健康。（台北慈濟醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕85歲李姓老翁是菲律賓華僑，3個多月前，記憶逐漸明顯退化、走路緩慢甚至需坐輪椅，李翁先前往骨科檢查，也至神經內科接受巴金森氏症用藥，但效果不彰，後經台北慈濟醫院老人醫學科診斷，發現是大腦動靜脈畸形引起的退化，進行導管式腦血管栓塞術的1個月後，李翁的步態與認知功能大幅提升。

台北慈濟醫院老人醫學科主任劉修勳說明，腦動靜脈畸形是一種先天性腦血管病變，因微血管的發育不全或缺失，讓高壓的動脈血直接湧入靜脈，造成腦壓升高，並影響腦細胞功能，全球盛行率小於0.01％，相當罕見。若未能及時發現與治療，異常血管隨時可能破裂，導致腦出血，甚至造成半身癱瘓或危及生命，因此及早診斷與介入非常關鍵。

請繼續往下閱讀...

台北慈濟醫院老人醫學科主任劉修勳說，腦動靜脈畸形若未及時治療，可能導致腦出血。（台北慈濟醫院提供）

劉修勳表示，腦血管病變與巴金森氏症在臨床表現上常有相似處，例如動作遲緩、步態不穩、手部顫抖或僵硬等症狀，李翁最初被懷疑是巴金森氏症，但因為病程發生僅3個月，退化速度明顯過快，與典型神經退化性疾病不相符，才警覺可能另有病因。

劉修勳指出，臨床上，大腦動靜脈畸形主要透過腦部超音波、核磁共振及血管攝影檢查進行診斷，並透過導管栓塞術阻斷異常血流，降低並改善因腦功能受影響而出現的行為、認知問題，術後仍需接受長期影像追蹤，確保血管完整栓塞。

今是世界老年人日，劉修勳提醒長者除了注意飲食均衡外，也要定期運動，照顧身體健康，民眾在日常生活中，也可觀察注意家中長輩的行為與認知變化，若發現異常，應及時前往相關科別檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法