健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

「左流右新」疫苗10月1日開打 高風險族群請踴躍施打

2025/10/01 10:16

澎湖縣長陳光復率先接種疫苗，呼籲民眾踴躍前衛接種。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復率先接種疫苗，呼籲民眾踴躍前衛接種。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣配合中央政策，自今（10月1日）起分階段推動「左流右新」疫苗接種作業。為提升全縣居民對疫苗接種的重視，開打首日縣長陳光復特別前往案山社區活動中心，接種流感疫苗及新冠疫苗，以實際行動展現防疫決心，並期盼透過率先接種提高縣民施打意願，齊心守護健康。

衛生局長陳淑娟表示，隨著秋冬將至，呼吸道傳染病威脅增加，尤其流感及新冠病毒容易在社區中傳播，依據監測資料顯示，我國於第38週（9/14-9/20） 類流感就診病例超過流行閾值，顯示已進入流感流行期，並且全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，接種疫苗更顯重要。

澎湖流感疫苗10月1日起正式開打，衛生局呼籲民眾踴躍前往接種。（記者劉禹慶攝）

澎湖流感疫苗10月1日起正式開打，衛生局呼籲民眾踴躍前往接種。（記者劉禹慶攝）

今年接種政策第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專3年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

第2階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。衛生局相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打澎湖縣衛生局（所）電話或免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

