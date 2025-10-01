公費新冠流感疫苗今同步開打 南市隨到隨打

南市今年公費流感疫苗及新冠疫苗10月1日起同步開打。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕隨秋冬來臨，呼吸道疾病進入流行高峰期，台南市今年公費流感疫苗及新冠疫苗今天（10月1日）起同步開打。台南市除了透過「台南疫苗接種預約系統」預約外，37區衛生所及合約院所或社區接種站也提供隨到隨打服務。

台南市衛生局今天上午於安南區衛生所召開記者會，市長黃偉哲呼籲符合資格的市民踴躍接種，為自己與家人建立完整的健康防護網。

南市衛生局表示，根據疾管署監測資料顯示，第39週（9/21-9/27）全國類流感門急診就診計12萬9831人次，較前一週上升10.2％，近期呈上升趨勢，且處流感流行期。經統計南市第39週類流感門急診就醫人次，共計1萬1096就診人次，值得注意的是，死亡個案多為65歲以上長者、具有慢性病史或未接種疫苗者，提醒市民朋友們流感及新冠疫情不容忽視。

衛生局表示，為方便民眾接種，今天現場也設置接種站，由多位里長們共同邀約符合資格里民接種疫苗，民眾施打十分踴躍。

南市衛生局特別提醒除接種疫苗外，請高風險族群、學校/幼兒園/補習班/兒童課後照顧服務班與中心等機構加強注意防範，落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施。可至「台南疫苗接種預約系統」預約網址預約。

