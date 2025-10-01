中秋餐桌秘訣！ 改以蔬菜當主角 永續烤肉友善環境

營養師分享中秋飲食秘訣。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中秋節是象徵團圓與分享的重要節日，在歡聚之際，餐桌上掌握飲食分量與搭配，同時納入ESG永續思維，不僅能守護每個人及家人健康，也能擴及整個環境。

台北榮總新竹分院營養科主任徐佳郁首先分享「月餅：分享勝過獨享」。她表示，市售月餅雖小巧卻暗藏高熱量。蛋黃酥一顆約280大卡，鳳梨酥約200大卡，相當於一碗滷肉飯，廣式雙黃蓮蓉月餅更高達700大卡。建議採取「分享式品嚐」，將一顆月餅多人分食，既能傳遞團圓心意，也避免攝取過量，搭配無糖茶飲更能減輕甜膩。

其次是「烤肉：讓蔬菜當主角」。徐佳郁說，近年民眾都有了增肌減脂的觀念，但別把「大口吃肉」當藉口。優質蛋白如去皮雞肉、魚類與豆乾是好選擇；香腸、鹹豬肉等加工品則伴隨高油脂與過量鈉，紅肉也不宜過量。

中秋烤肉餐盤。（北榮新竹分院提供）

徐佳郁建議設立「蔬菜專區」，如彩椒、玉米筍、杏鮑菇、櫛瓜，補充纖維與植化素。嘗試生菜包肉或沙拉盆的吃法，能增添清爽。調味上以香草、橄欖油取代烤肉醬，海鮮則可用檸檬與香菜提鮮，健康又少負擔。主食可選用南瓜、玉米、地瓜等全榖雜糧。

第3「餐盤新比例：3分之1原則」。平日使用的211餐盤，可稍微調整為「3分之1原則」─餐盤3分之1蔬果、3分之1優質蛋白、3分之1澱粉或應景月餅，達到均衡飲食。

第4「永續烤肉：環境友善更安心」。木炭烤肉雖有氛圍，但油脂滴落炭火易產生致癌物，且製造大量垃圾與空污。改用電熱式或瓦斯烤盤，不僅火侯好控制、食材不易燒焦，還能減少一次性耗材，收拾更便利。這樣的選擇正符合ESG精神：減碳、減廢，從家庭餐桌落實永續。

徐佳郁表示，今年中秋，不妨將「健康」與「永續」擺上餐桌。多切一塊月餅分享、多選一道蔬菜上桌、少用一次性餐具，便是在實踐ESG精神。讓團圓不僅是一頓美味，更是一份對家庭健康、社會責任與地球永續的承諾。

