健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

糖友過中秋 營養師建議安心享美食3妙招

2025/10/01 09:46

中醫大新竹附醫營養師陳宛伶（右起3人）、吳婉瑜和執行長張宜真，提供糖友3招中秋飲食攻略。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中秋節與家人圍爐烤肉、品嚐月餅與柚子，共度美好時光！但對糖尿病患者來說，如何與親友享受美食的同時，守住血糖不失控？中醫大新竹附醫營養師提供糖友3個實用的中秋飲食妙招，讓您吃得「開心又健康、團圓不升糖」！

營養師吳婉瑜建議分食月餅，感情不會散！市售月餅絕大部分都屬於高糖、高油、高熱量及高升糖指數（GI），如廣式、酥皮、冰皮等型態，一顆傳統蛋黃酥熱量約在300～500大卡之間，相當於一碗滷肉飯。建議食用後應減少當餐白飯攝取量，並搭配清淡低油飲食。月餅挑選減糖或低油配方，份量控制，優先選擇小月餅或者與家人朋友分食。

營養師陳宛伶提醒聰明選烤肉食材，血糖不亂飆。以瘦肉與海鮮取代肥肉和加工肉品，因五花肉與香腸脂肪含量高，改選擇雞肉和海鮮等低脂蛋白質替代。大量蔬菜可提升膳食纖維攝取量，如香菇、甜椒、青椒、玉米筍等蔬菜不僅清爽解膩，也有助於控制血糖及維持腸道健康。

吳婉瑜並建議控制柚子攝取量是關鍵。柚子富含維生素C與膳食纖維，但也含果糖與果酸，攝取過量除了影響血糖，也恐導致脹氣或腸胃不適。建議每次食用不超過 1/4 顆中型柚子，慢慢咀嚼、避免空腹食用，減少對腸胃刺激。

另外要注意，柚子含有「呋喃香豆素」類的成分，可能導致藥物血中濃度升高，增加不良反應發生。尤其長期服用降血壓、降血脂、抗心律不整、免疫抑制劑、部分安眠鎮靜劑與抗憂鬱藥的人，吃柚子前要諮詢醫師或藥師，確認是否有藥物交互作用。

陳宛伶特別教大家一道簡單美味的中秋小點心「柚香豆乳寒天凍」，寒天富含水溶性膳食纖維，有助穩定血糖，增加飽足感，冷藏後冰冰涼涼更好吃。

● 食材 （3 人份）：無糖豆漿480mL、寒天粉（比吉利丁更高纖、無熱量）3 g、新鮮柚子果肉15瓣（約 1/2 顆）、水40mL。

● 做法：

1. 在鍋中倒入無糖豆漿、水及寒天粉攪拌均勻後，煮至沸騰。

2. 煮好的寒天豆漿倒入碗中，冷藏凝固。

3. 食用前擺上新鮮柚子果肉即可。

中醫大新竹附醫營養師提供糖友3個實用的中秋飲食妙招，讓您吃得「開心又健康、團圓不升糖」！（記者廖雪茹攝）

