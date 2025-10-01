自由電子報
「小奶瓶」化療藥物輸注幫浦 讓癌症病人居家治療不中斷

2025/10/01 08:53
「小奶瓶」化療藥物輸注幫浦 讓癌症病人居家治療不中斷

被暱稱是小奶瓶的「攜帶型化療幫浦」，讓癌症病患在化療時，能回家生活，同時接受治療，不再受限於醫院病床。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕過去化學治療必須長時間待在醫院接受點滴，常常一住就是好幾天，隨著醫療進步，癌症治療不再只有一種模式，現在有些病人甚至可以「背著藥」回家繼續治療，讓療程不中斷、生活也不必暫停，衛生福利部桃園醫院表示，這一切都要歸功於1種外型像「小奶瓶」的裝置「攜帶型化療藥物輸注幫浦」。

桃園醫院乳房外科主任徐軒毅指出，小奶瓶其實是1種攜帶型化療幫浦，病人先在醫院接受初步藥物注射，之後醫師會將化療藥物接在人工血管上，透過這個小瓶子持續緩慢輸入體內，瓶身小巧能放進腰包隨身攜帶，病人不必被病房限制，能回家生活，同時接受治療，療程約2至3天就能完成。

桃園醫院外科化療病房護理長林淑瑩提醒，「雖然回到家能減輕壓力，但居家治療仍需注意細節」，尤其洗澡時務必避免瓶子與導管碰水，導管與瓶身也要固定穩妥，避免拉扯或碰撞，而隨著藥物持續輸入，瓶身會逐漸變扁屬正常現象，若長時間沒有變化，或懷疑藥物滲漏，應立即戴上手套處理，並盡速聯繫醫院，如出現發燒超過38度、呼吸困難、注射部位紅腫滲液，甚至突然無力或意識不清等狀況，則需馬上就醫，在療程結束後，也必須回院由專業人員卸除瓶子與導管，千萬不可自行拆除，以免增加感染風險。

桃園醫院表示，對病友而言，小奶瓶的價值不只是治療上的效率與安全，更是一種人性化的照護選擇，它讓癌症治療不再全然與醫院病床綁在一起，病人能在熟悉的環境中繼續日常生活，甚至陪伴家人，提升整體生活品質。

