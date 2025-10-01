十月流感高峰期 高雄擴大公費流感疫苗使用對象堵疫情

高雄十月流感高峰期，七類高傳播族群納入用藥補助。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕根據衛福部疾管署疫情監測，全國第39週（9/21至9/27）類流感門急診就診人次較前一週上升10.18%，高雄市略上升7.52%，高雄市衛生局宣布自10月1日起至10月31日，新增醫事單位防疫相關、安養及長照服務等機構受照顧者及所屬工作人員等7類族群，只要有類流感症狀，即可使用公費流感抗病毒藥劑，降低高傳播族群染疫風險。

衛生局今指出，現行公費流感抗病毒藥劑使用對象為「流感併發重症/新型A型流感通報病例」、「確診或疑似罹患流感住院（含急診待床）之病患」、「未滿5歲及65歲以上之類流感患者」、「孕婦及產後兩週內之婦女經評估需及時用藥者」、「肥胖之類流感患者（BMI≧30或未滿18歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位」、具重大傷病、免疫不全（含使用免疫抑制劑者），或流感高風險慢性疾病的類流感患者。

衛生局研判流感疫情已進入流行期，預估10月將為此波流感疫情相對高點，因此，今年10月1日起至10月31日止，有類流感症狀，且具下列七大類身分的流感高傳播族群，列入擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，包括：

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3. 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4. 幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。

5. 與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6. 禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7. 其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

