自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

十月流感高峰期 高雄擴大公費流感疫苗使用對象堵疫情

2025/10/01 05:45
十月流感高峰期 高雄擴大公費流感疫苗使用對象堵疫情

高雄十月流感高峰期，七類高傳播族群納入用藥補助。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕根據衛福部疾管署疫情監測，全國第39週（9/21至9/27）類流感門急診就診人次較前一週上升10.18%，高雄市略上升7.52%，高雄市衛生局宣布自10月1日起至10月31日，新增醫事單位防疫相關、安養及長照服務等機構受照顧者及所屬工作人員等7類族群，只要有類流感症狀，即可使用公費流感抗病毒藥劑，降低高傳播族群染疫風險。

衛生局今指出，現行公費流感抗病毒藥劑使用對象為「流感併發重症/新型A型流感通報病例」、「確診或疑似罹患流感住院（含急診待床）之病患」、「未滿5歲及65歲以上之類流感患者」、「孕婦及產後兩週內之婦女經評估需及時用藥者」、「肥胖之類流感患者（BMI≧30或未滿18歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位」、具重大傷病、免疫不全（含使用免疫抑制劑者），或流感高風險慢性疾病的類流感患者。

衛生局研判流感疫情已進入流行期，預估10月將為此波流感疫情相對高點，因此，今年10月1日起至10月31日止，有類流感症狀，且具下列七大類身分的流感高傳播族群，列入擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，包括：

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3. 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4. 幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。

5. 與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6. 禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7. 其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中