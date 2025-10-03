自由電子報
健康網》月圓人不圓 飲食3撇步+飯後動一動

2025/10/03 11:53

國民健康署表示，中秋節也不一定要烤肉，火鍋聚餐也是好選擇，用蒸、煮、燉等方式烹調，健康又美味，適合全家大小；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節除了團圓與賞月外，大啖美食更是件樂事，國民健康署在臉書專頁「國民健康署」發影片分享，中秋節如何在歡樂中兼顧享用美味與健康的方法，同時建議飯後與親友一起動一動，讓大家一起健康過好節。

●健康選食材：烤肉時可多選擇低脂食材與蔬菜，如豆乾、菇類、魚、地瓜等，減少五花肉與加工食品，如香腸、肉丸、甜不辣、黑輪等隱藏地雷的攝取，減油又減負擔。

●聰明挑月餅：選擇土鳳梨酥、棗泥月餅、豆沙餡等相對低油的月餅，既應景又減少攝取過多熱量。拒絕蛋黃酥、咖哩椪、波蘿滷肉蘇等高熱量、高油的月餅。

●火鍋也能團圓：中秋節也不一定要烤肉，火鍋聚餐也是好選擇，用蒸、煮、燉等方式烹調，健康又美味，適合全家大小。

●飯後休息動一動，健康更長久：邀請親朋好友飯後一起散步、活動筋骨，每週累積至少150分鐘的中等強度身體活動，讓健康陪你過好節。

