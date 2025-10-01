自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》啤酒漂髮變亮？ 食藥署：恐刺激頭皮至發炎

2025/10/01 12:42

食藥署澄清，啤酒不含染料，也沒有改變顏色所需要的漂白成分，頂多讓頭髮「看起來比較亮」；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署澄清，啤酒不含染料，也沒有改變顏色所需要的漂白成分，頂多讓頭髮「看起來比較亮」；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕網路傳言「啤酒能讓深髮色變亮、有光澤」，甚至能「自然染髮」，真的有這麼神奇嗎？食藥署澄清，啤酒不含染料，也沒有改變顏色所需要的漂白成分，頂多讓頭髮「看起來比較亮」而已，而且啤酒偏酸性，可能會造成頭皮刺激、紅腫甚至發炎。

食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文說明，沾過啤酒的頭髮會「看起來比較亮」這個反光效果，是來自油脂加弱酸性髮絲表層的毛鱗片較緊密貼合，才讓髮絲看起來比較滑順、比較亮。

食藥署提醒，別輕易自行製作染髮劑來染頭髮，且天然食材染色效果可能不如預期，輕易嘗試可能產生不可預知的風險，也建議染髮前諮詢皮膚科醫師或進行皮膚過敏試驗；冷燙頭髮後也不要立即進行染髮，以減少頭皮負擔。

