健康 > 心理精神

健康網》壓力瞬間 醫：大腦開啟「慢動作模式」！

2025/10/02 09:47

人在急性壓力下，大腦確實會「扭曲時間」，產生類似慢動作的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

人在急性壓力下，大腦確實會「扭曲時間」，產生類似慢動作的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否也曾遇過這種情境：開車時眼前突然竄出一台車、或是臨上台簡報的那一刻，心跳加速、手心冒汗，時間彷彿被「拉慢」，腦中卻飛快思考對策？台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，這並非錯覺，而是科學實證的大腦「超能力」。

張家銘分享，最新發表於《Neuroscience and Biobehavioral Reviews》的系統性回顧與統合分析，彙整15篇研究、超過800位健康成人的數據，結果發現：人在急性壓力下，大腦確實會「扭曲時間」，產生類似慢動作的效果。

研究指出，當我們遭遇突發壓力，例如噪音干擾、高溫、社交壓力甚至電擊，交感神經被啟動，心跳加快、血壓上升，大腦裡負責感知時間的「左前腦島（anterior insular cortex）」會特別活躍。這讓我們的內在節奏像被「加速」，於是主觀上覺得時間變慢，好像世界進入慢動作，幫助我們做出更快速、精準的判斷。

張家銘表示，這是一種「演化保命機制」。人類祖先在面對猛獸襲擊時，大腦時間被拉長，就能爭取更多反應空間，提升生存機率。如今，這種現象也常見於創傷後壓力症候群患者，他們回憶創傷瞬間時，往往覺得「那一刻好像過了一輩子」。

提醒自己「大腦正在幫我放慢時間」，反而能更專注；圖為情境照。（圖取自freepik）

提醒自己「大腦正在幫我放慢時間」，反而能更專注；圖為情境照。（圖取自freepik）

壓力不一定是壞事！醫師教4招善用「時間超能力」

張家銘指出，現代生活壓力無所不在，懂得轉換觀點，就能把壓力變成「增強專注」的工具：

1. 觀察時間感覺：壓力來時，留意自己覺得時間快或慢，這是大腦自我調節的信號。

2. 正向利用壓力：上台簡報或面對挑戰時，提醒自己「大腦正在幫我放慢時間」，反而能更專注。

3. 訓練時間控制力：透過正念呼吸、冥想、運動等方式，幫助交感與副交感神經平衡，提升壓力下的穩定性。

4. 避免長期失衡：若經常感到時間被拉長或整天焦躁不安，可能是慢性壓力，須注意休息與情緒調整。

「壓力不是敵人，而是大腦在提醒我們：這件事很重要。」張家銘強調，學會理解壓力並掌握它，就能將看似不利的緊張時刻，轉化為專注力與行動力的來源。下次當你感覺「時間慢下來」時，別慌張，不妨深呼吸，因為那代表你的大腦正開啟生存智慧的保護模式。

