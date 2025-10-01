健康網》運動「膝蓋微痛」不是壞事 醫揭安全疼痛分數

當關節在運動時出現輕中度疼痛，神經系統會釋放「內源性止痛物質」，例如內源性大麻素、鴉片樣物質、血清素；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕運動時膝蓋隱隱作痛，很多人第一反應是「我是不是在傷害關節？」其實不一定！恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享最新研究，發現運動時若出現輕中度的膝蓋疼痛，不僅不是壞事，反而能幫助止痛。

運動痛 = 大腦釋放天然止痛藥

研究顯示，當關節在運動時出現輕中度疼痛，神經系統會釋放「內源性止痛物質」，例如內源性大麻素、鴉片樣物質、血清素，讓大腦暫時「關掉」痛覺訊號。這種現象被稱為運動誘發止痛效果 （Exercise-Induced Hypoalgesia, EIH）。王思恒指出，這就像大腦自帶的止痛藥，沒有副作用，也不會成癮，比吃藥更安全。

輕微疼痛反而能促進大腦分泌天然止痛物質，幫助改善慢性疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

運動時「安全的疼痛範圍」

●0–2 分：完全安全。

●3–5 分：可接受，不會破壞膝關節結構，能放心持續。

●超過 5 分：需小心，建議降低強度，或改為腳踏車、水中運動等方式。

醫師提醒，分數只是參考，更重要的是尊重患者的主觀感受，能不能持續才是關鍵。

哪些疼痛不行？

●可以接受的痛：運動中有痠痛，但 24 小時內恢復。

●危險的痛：運動後膝蓋腫脹、紅熱痛持續一天以上，甚至影響走路 → 代表超出安全範圍，必須調整運動方式。

「運動時一點點痛，不一定是壞事！」王思恒強調，只要疼痛控制在 3–5 分，且不伴隨腫脹或惡化，這樣的疼痛反而能促進大腦分泌天然止痛物質，幫助改善慢性疼痛。別再因為怕痛就放棄運動，適度的痛，反而是身體自我修復的開始！

