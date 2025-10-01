自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動「膝蓋微痛」不是壞事 醫揭安全疼痛分數

2025/10/01 14:38

當關節在運動時出現輕中度疼痛，神經系統會釋放「內源性止痛物質」，例如內源性大麻素、鴉片樣物質、血清素；圖為情境照。（圖取自freepik）

當關節在運動時出現輕中度疼痛，神經系統會釋放「內源性止痛物質」，例如內源性大麻素、鴉片樣物質、血清素；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕運動時膝蓋隱隱作痛，很多人第一反應是「我是不是在傷害關節？」其實不一定！恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享最新研究，發現運動時若出現輕中度的膝蓋疼痛，不僅不是壞事，反而能幫助止痛。

運動痛 = 大腦釋放天然止痛藥

研究顯示，當關節在運動時出現輕中度疼痛，神經系統會釋放「內源性止痛物質」，例如內源性大麻素、鴉片樣物質、血清素，讓大腦暫時「關掉」痛覺訊號。這種現象被稱為運動誘發止痛效果 （Exercise-Induced Hypoalgesia, EIH）。王思恒指出，這就像大腦自帶的止痛藥，沒有副作用，也不會成癮，比吃藥更安全。

輕微疼痛反而能促進大腦分泌天然止痛物質，幫助改善慢性疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

輕微疼痛反而能促進大腦分泌天然止痛物質，幫助改善慢性疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

運動時「安全的疼痛範圍」

●0–2 分：完全安全。

●3–5 分：可接受，不會破壞膝關節結構，能放心持續。

●超過 5 分：需小心，建議降低強度，或改為腳踏車、水中運動等方式。

醫師提醒，分數只是參考，更重要的是尊重患者的主觀感受，能不能持續才是關鍵。

哪些疼痛不行？

●可以接受的痛：運動中有痠痛，但 24 小時內恢復。

●危險的痛：運動後膝蓋腫脹、紅熱痛持續一天以上，甚至影響走路 → 代表超出安全範圍，必須調整運動方式。

「運動時一點點痛，不一定是壞事！」王思恒強調，只要疼痛控制在 3–5 分，且不伴隨腫脹或惡化，這樣的疼痛反而能促進大腦分泌天然止痛物質，幫助改善慢性疼痛。別再因為怕痛就放棄運動，適度的痛，反而是身體自我修復的開始！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中