健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天天戴耳機 「3大殘酷真相」 醫警：聽力回不來

2025/10/01 10:19

超過80分貝的聲音就能殺死耳蝸毛細胞，而這些細胞一旦死亡，永遠不會再生；圖為情境照。（圖取自freepik）

超過80分貝的聲音就能殺死耳蝸毛細胞，而這些細胞一旦死亡，永遠不會再生；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕耳機幾乎成了現代人的「標配」，搭捷運、上班、健身，甚至有人連睡覺都戴著耳機。但胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，耳機其實是耳朵的「隱形殺手」，錯誤使用就像慢性炸彈，一點一滴奪走聽力。

真相1：音量過大 = 聽力正在流失

世界衛生組織警告，超過80分貝的聲音就能殺死耳蝸毛細胞，而這些細胞一旦死亡，永遠不會再生。捷運環境聲音已大於80分貝，如果耳機聲能壓過它，音量必定危險。手機最大音量常破百分貝，就算只開到60%，也踩在危險邊緣。而研究估算，全球6.7～13.5億年輕人正暴露於聽力受損風險。

真相2：骨傳導耳機≠安全

許多人以為骨傳導耳機比較無害，但黃軒指出，不管是入耳、頭戴還是骨傳導，最終都震動耳蝸毛細胞，傷害機制相同。研究發現，開放式耳機平均音量可達86分貝，在吵雜環境下常需要調得更大聲，等於給耳朵「加倍轟炸」。

許多人以為骨傳導耳機比較無害，其實不然；圖為情境照。（圖取自freepik）

許多人以為骨傳導耳機比較無害，其實不然；圖為情境照。（圖取自freepik）

真相3：就算沒聲音，也在傷耳

耳道感染：入耳式耳機讓耳道悶熱，細菌繁殖速度快3～5倍。

壓迫傷害：長時間配戴，容易造成紅腫、痠痛，甚至耳朵被「壓出印記」。

3大守則，救回你的耳朵

1. 60–60 原則：音量 ≤ 最大音量60%，每次≤ 60分鐘，記得休息10分鐘。

2. 嘈雜環境用降噪耳機：降噪能降低背景音15分貝以上，不必調大聲。

3. 定期檢測聽力：每天戴耳機超過1小時，建議一年做一次檢查；若出現耳鳴、耳悶，應立即停用並就醫。

黃軒強調：「耳機壞了可以重買，耳力壞了卻難以重現！」愛音樂、愛影音沒有錯，但請記得，你的耳朵，比耳機更值得好好珍惜。

