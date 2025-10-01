自由電子報
健康網》「番茄牛肉湯」 補鐵+增強免疫力 增肌減脂必喝

2025/10/01 11:59

牛腱肉＋牛筋低脂又高蛋白。（圖擷取自孫語霙臉書）

牛腱肉＋牛筋低脂又高蛋白。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬進補不一定要高熱量！營養師孫語霙近日就在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享家中常備料理「番茄牛肉湯」。這道湯品不僅高蛋白質，還能幫助補鐵、提升免疫力，是想要增肌減脂、維持健康族群的理想選擇。

食材超營養

●牛腱肉900g＋牛筋500g：低脂高蛋白，增肌首選。

●番茄300g＋洋蔥200g：含茄紅素、維生素C與植化素。

●青蔥50g、薑片10g、大蒜10g：天然抗氧化、防護力UP。

●搭配醬油、滷包、橄欖油與水，即可煮出一鍋暖心又營養的料理。

一鍋料理可以吃進番茄、洋蔥、胡蘿蔔等質化素營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

一鍋料理可以吃進番茄、洋蔥、胡蘿蔔等質化素營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師小提醒

孫語霙指出，將番茄、洋蔥、胡蘿蔔徹底拌炒，可以讓茄紅素、胡蘿蔔素與植化素更容易釋放出來，人體吸收率也會提升。再搭配牛肉中的高鐵質，維生素C更能促進吸收，達到「鐵質＋免疫力雙加分」。

健康效益一次到位

●補鐵防貧血：番茄維生素C與牛肉鐵質是最佳拍檔。

●高蛋白增肌減脂：牛腱、牛筋屬低脂優質蛋白質。

●免疫力提升：植化素、辛香料加持，幫助抵抗力UP。

孫語霙強調，這道湯不僅適合全家人喝，對健身族群更是完美的日常料理，「一鍋在手，健康不愁」。

