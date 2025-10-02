健康網》 「法國吐司早餐拼盤」450大卡 減脂也能吃

211餐盤法則的「法國吐司早餐拼盤」，不僅熱量僅約450大卡，還能一次吃進7大類食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早餐愛吃又怕胖？營養師孫語霙近日就在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享了一道211餐盤法則的「法國吐司早餐拼盤」，不僅熱量僅約450大卡，還能一次吃進7大類食物，對減脂中的女性來說可說是「剛剛好」。

這份拼盤的食材包含：

●雞蛋1顆（75大卡）。

●鮮奶80ml（50大卡）。

●全麥吐司1片（140大卡）。

●生菜蔬菜100g（25大卡）。

●奇異果1顆（60大卡）。

●雞胸肉1份（55大卡）。

●堅果1湯匙（45大卡）。

做法也簡單：將雞蛋與鮮奶打勻後，吐司兩面沾滿蛋液放入氣炸鍋，以180度烤6分鐘後翻面再烤2分鐘，搭配蔬菜、奇異果片、雞胸肉與堅果擺盤，即成為兼顧美味與健康的「高營養密度早餐」。

孫語霙強調，這樣的組合不僅能達到熱量控制，更能補充蛋白質、纖維與優質脂肪，一餐就能吃得均衡又有飽足感。對於想控制體態又不想犧牲口感的人來說，這是一個超實用的減脂早餐範本。

