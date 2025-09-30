健康網》花甲之年保命6法 百萬網紅醫：就從浴室做起

西班牙家庭醫師阿爾貝托．薩納古斯丁建議，家中有60歲以上長輩，格外注意浴室改善，才能讓長者減少發生意外；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕年過60歲，最常聽見這個族群說：「我差點…」意味著身體機能在改變，西班牙家庭醫師阿爾貝托．薩納古斯丁（Dr. Alberto Sanagustín）叮嚀著「花甲之年」就從自己的浴室改變起，才能避免很多不必要的意外發生。

阿爾貝托．薩納古斯丁在YouTube頻道上擁有266萬粉絲，他在10天前發布「沒人告訴長輩浴室裡的6大危險」，已吸引近5萬人觀看。他表示，每年在西班牙，65歲以上長輩有三分之一會發生跌倒，但是有9成是可以防範的。

阿爾貝托．薩納古斯丁就以浴室為例，尤其這個地方最容易濕滑，一旦老年滑倒，導致髖關節骨折，長輩因此失去自主生活能力，以後連穿衣、洗澡、出門都要他人幫忙。此外，一旦滑倒發生時，感覺到一陣劇痛，千萬不要急著站起來，以免造成二度傷害。

他也解釋，為何是花甲之年要注意，因為反射動作在這個年齡開始改變，就像是開車時，踩煞車反應慢了半秒，而這個半秒會增加很多致命的風險。

以下是6項浴室裡易發生風險之處：

●浴室太滑：台灣不少老年照護指引中也支持這個說法，尤其在長照機構中，住民跌倒風險比一般長者要高。

→改善之道：全面鋪設防滑墊、馬桶及盥水處要裝置把手、安全感應燈。

●藥品勿放置浴室：浴室的濕氣與溫度波動會加速許多藥物的分解或失效。像是硝化甘油、胰島素、液體抗生素等對溫濕度特別敏感。若它們在潮濕環境中存放，有可能效用逐漸下降。

→改善之道：日服服用的藥物放在乾燥、恆溫 （約15–25°C） 且陽光、濕氣影響少的地方，胰島素或特殊液體藥物則必須放冷藏。

●勿將清潔劑混用：例如將漂白水與其他清潔用品混合，這些混合物會產生毒氣，造成喉嚨刺癢、咳嗽、呼吸困難等現象。

→改善之道：若聞到異味，應立即離開並通風至少15分鐘。

●浴室中避插電：勿以濕手觸碰電器、或在手機淋浴旁充電、吹風機突然故障，這些看似普通的動作，很可能引起觸電。對年長者而言，觸電不僅可能造成肌肉僵硬，更可能誘發心律不整或致命併發症。

→改善之道：裝設漏電保護器，一旦檢測到漏電即會自動斷電；並確保電器（如吹風機、插座等）與水源的距離至少保持1公尺；使用前確保手與腳都是乾燥的；若電器掉進水中，切記先關總電源再處理。

●注意使用中的水溫：年紀大了後，皮膚變薄、對溫度的感知也不再靈敏。水溫超過49°C，可能在幾秒內造成燙傷，而長者可能直到事後才感覺到疼痛。更糟的是，過熱水流還可能引發血管突然擴張，導致血壓下降、頭暈、甚至暈厥。

→改善之道：建議安裝恆溫混合閥，並使用水溫計，尤其是糖友更要注意水溫，若是泡澡，不要一下子就踩進熱水區。

●壁癌成無形呼吸風險：浴室的潮濕陰暗容易滋生黴菌，其微小孢子會飄入空氣，被人吸入，對高齡者尤其有殺傷力。

→改善之道：建議安裝強力排風扇（淋浴中與後至少運轉30分鐘）、開窗保持空氣流通、日常擦乾表面。

阿爾貝托．薩納古斯丁表示，浴室安全與改造，不會讓60歲長輩成為受傷的場域，而這些改變，更可以減少未來醫療支出，值得一試。

