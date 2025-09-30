健康網》可樂避孕防性病？ 醫破解都市傳說

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕澄清，可樂無法避孕、殺精、預防性病，甚至可能造成私密處感染、骨盆腔發炎等；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕據說可樂不僅能避孕、殺精，還能預防性病？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕澄清，其實都辦不到，甚至可能造成私密處感染、骨盆腔發炎等！不過，含糖可樂可能造成肥胖影響受孕能力，而無糖可樂中代糖可能干擾荷爾蒙合成，正確預防性病還是得做到使用保險套、接種HPV疫苗、定期性病篩檢。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，「可樂能避孕」這說法源自1980年代哈佛大學的研究，在裝有可樂的試管中加入冷凍精子，藉此觀察精子數量減少來驗證可樂是否影響精子活力。後來由台北榮總醫院研究推翻，運用多種配方可樂將混有精子的可樂滴在薄膜上觀察，1小時後至少7成精子活力依舊，因此 行房後用可樂沖洗陰道不但無法避孕，可樂裡的糖分還容易引起私密處感染。

陳鈺昕提到，「喝可樂會讓精子變少、殺精」這個迷思，由於喝下去的可樂會經由消化道後抵達胃部，之後進入腸道在消化過程被吸收或排出體外；而精子則是由睪丸製造後儲存在副睪，再經由輸精管排出體外，兩者在人體內的路徑完全不同，因此喝可樂並不會直接讓體內精子量減少。

陳鈺昕說，關於「可樂能預防性病」的謠傳，大多數性病主要透過性行為（陰道交、肛交、口交）或體液交換（血液、精液、陰道分泌物）感染，因此若性伴侶帶有病毒，藉由性行為接觸到帶有病毒的體液後，早已透過黏膜進入體內，此時再沖洗已來不及，僅能將表面分泌物沖洗掉，無法避免感染性病，而過度灌洗私密處反而更容易產生感染、引起骨盆腔發炎等。

