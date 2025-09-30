自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

輔大醫院8週年院慶 續推動永續醫療

2025/09/30 18:45

輔大醫院8週年院慶，與台灣永續能源研究基金會、台灣天主教健康照護聯盟簽署醫院永續發展倡議。（輔大醫院提供）

輔大醫院8週年院慶，與台灣永續能源研究基金會、台灣天主教健康照護聯盟簽署醫院永續發展倡議。（輔大醫院提供）

記者黃政嘉／新北報導

輔仁大學附設醫院今舉行8週年院慶，以「醫療傳愛 永續深耕」為年度主題，象徵醫療使命與社會責任的延續與擴展，並與台灣永續能源研究基金會、台灣天主教健康照護聯盟簽署醫院永續發展倡議，宣示醫療體系不僅守護生命，更須承擔推動永續發展與邁向淨零轉型的時代責任。

輔大醫院8週年院慶由感恩彌撒揭開序幕，院方接續致贈象徵守護與責任的「輔醫棒磅秤」給天主教健康照護聯盟醫院，代表承擔使命、平衡醫療與永續的共同責任，此外，輔大醫院攜手天主教醫療體系簽署永續發展倡議，顯現共同推動綠色醫療的決心。

輔大醫院院長黃瑞仁表示，醫療的本質不僅止於治病救人，更涵蓋對環境與社會的責任，未來團隊將持續深化低碳醫療、智慧醫療與偏鄉照護，並以「低碳營運」與「永續醫療」為核心，強化氣候行動，與以病人為中心的長期健康照護模式，開創永續新格局。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，醫院不僅是守護健康的重要堡壘，更應成為引領社會永續的推動者，輔大醫院以實際行動，結合醫療服務與永續價值，樹立典範。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中