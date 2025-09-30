輔大醫院8週年院慶 續推動永續醫療

輔大醫院8週年院慶，與台灣永續能源研究基金會、台灣天主教健康照護聯盟簽署醫院永續發展倡議。（輔大醫院提供）

記者黃政嘉／新北報導

輔仁大學附設醫院今舉行8週年院慶，以「醫療傳愛 永續深耕」為年度主題，象徵醫療使命與社會責任的延續與擴展，並與台灣永續能源研究基金會、台灣天主教健康照護聯盟簽署醫院永續發展倡議，宣示醫療體系不僅守護生命，更須承擔推動永續發展與邁向淨零轉型的時代責任。

輔大醫院8週年院慶由感恩彌撒揭開序幕，院方接續致贈象徵守護與責任的「輔醫棒磅秤」給天主教健康照護聯盟醫院，代表承擔使命、平衡醫療與永續的共同責任，此外，輔大醫院攜手天主教醫療體系簽署永續發展倡議，顯現共同推動綠色醫療的決心。

請繼續往下閱讀...

輔大醫院院長黃瑞仁表示，醫療的本質不僅止於治病救人，更涵蓋對環境與社會的責任，未來團隊將持續深化低碳醫療、智慧醫療與偏鄉照護，並以「低碳營運」與「永續醫療」為核心，強化氣候行動，與以病人為中心的長期健康照護模式，開創永續新格局。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，醫院不僅是守護健康的重要堡壘，更應成為引領社會永續的推動者，輔大醫院以實際行動，結合醫療服務與永續價值，樹立典範。

