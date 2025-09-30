健康網》磁暴又來了 敏感體質注意多深呼吸

磁暴又來了，電磁敏感體質還是要小心。圖為2024年磁暴影響時產生的北極光。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕中央氣象署公布全球磁場擾動15個小時，最大規模可能短暫可達中度磁暴等級，恐影響衛星導航、無線電通訊及電力系統。民眾日常使用的藍牙、WiFi等，因為波長不同，不會有任何異常。

根據維基百科指出，磁暴是太陽的巨大日冕所生太陽風震波或磁雲與地球磁場交互作用所引起的地球磁層擾動。太陽風的磁場與地球磁場交互作用，並將增加的能量轉移到磁層中，導致通過地球磁層的電漿體增加，以及磁層和電離層中的電流增加。在磁暴的主要階段，磁層中電流產生的磁力推動原本磁層和太陽風之間的邊界。

請繼續往下閱讀...

地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，預估最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。（取自中央氣象署太空天氣作業辦公室）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，敏感體質的人在今日可能出現頭暈、頭痛、胸悶、心悸、失眠、情緒波動大、思緒混亂，不必太緊張。他建議，可以進行一些舒緩方式，像是熱敷、泡腳、聽音樂。

張家銘說，根據系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。不過，這次磁暴等級為中級，大家不必過度恐慌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法