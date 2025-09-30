自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》亞葉酸可治療自閉症？ 醫師：仍需更多嚴謹研究驗證

2025/09/30 18:57

亞葉酸可治療自閉症？專家指出，每位自閉者的成因與臨床表現有很大的差異，單一一種介入方法是否可以改善所有自閉者的困難，仍需保守看待；圖為情境照。

〔健康頻道／綜合報導〕美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），曾聲稱孕期服用乙醯胺酚會導致孩童發生自閉症，又稱亞葉酸（leucovorin）是治療自閉症的方法。對此，林口長庚醫院兒童心智科醫師倪信章指出，每位自閉者的成因與臨床表現有很大的差異，單一一種介入方法是否可以改善所有自閉者的困難，仍需保守看待，有待更多嚴謹研究驗證。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪，曾在9月22日（一）發表關於自閉症的爭議言論，聲稱找到導致自閉症的原因，以及可能治療的方法。美國衛生部和食品藥物管理局（FDA）已著手修改乙醯胺酚的風險標示，並批准亞葉酸用於治療自閉症。這項言論受到國內外媒體關注，也引起全球醫療人員與相關研究者強烈抨擊。

林口長庚醫院兒童心智科醫師倪信章在台灣科技媒體中心（SMC）上指出，自閉症（自閉者）是一種常見的神經發展疾患，影響約1%的台灣兒童。自閉者會出現社交溝通的困難伴隨重複固執的行為。一般來說，積極療育下，自閉症狀會隨著年紀增加而略微改善（個別差異大），但大多自閉者在成年時期的症狀仍持續並影響他們的生活。

自閉症大多依賴行為治療

倪信章說明，目前自閉症並沒有明確有效的生物性治療方式，大多依賴行為治療，調整核心困難。雖然有一些藥物，例如，理思必妥（Risperidone）等藥物，可以提升自閉者情緒調節能力，但這些藥物沒有辦法改善自閉者的核心症狀。

倪信章又說，葉酸（Folic acid）是維他命B9，經過二氫葉酸還原酶（DHFR）還原為四氫葉酸（THF）後，可以參與 DNA、RNA 和蛋白質合成。葉酸在神經發育有重要的角色，參與基因表現、大腦髓鞘形成等工作，母親懷孕期間適時的補充葉酸，可降低胎兒神經管缺陷的風險。亞葉酸是四氫葉酸的衍生物，屬於活性葉酸的一種，不需經過活化，就可以進入葉酸代謝循環作用。臨床上，倘若參與葉酸轉換的酵素出現異常，就會使用亞葉酸而非葉酸來幫助個案，常使用在葉酸拮抗劑中毒或者癌症的輔助治療。

倪信章表示，過去動物研究發現，老鼠孕期母體葉酸缺乏與其後代出現自閉行為模式相關。幼兒研究發現，部分自閉者出現自體抗體異常，影響葉酸代謝途徑與表現。因此，補充葉酸是否可以幫助改善自閉者的困難，是重要的研究議題。

未來仍需更多嚴謹研究驗證

倪信章提到，2025年發表在《營養神經科學》（Nutritional Neuroscience）的文獻，回顧52項研究共10429位自閉者，研究對於大部分自閉者的葉酸攝取是否不足並沒有一致的結論，而且母親懷孕期間攝取葉酸與子女是否有自閉症的風險沒有關聯。儘管部分研究發現，補充葉酸對於自閉症的溝通和社交行為有助益，但必須考量到自閉症的個體性與差異性，未來仍需更多嚴謹的研究來驗證葉酸與自閉症的關聯。

倪信章認為，自閉症是一個個體差異性很高的神經發展疾患，每位自閉者的成因與臨床表現有很大的差異。單一一種介入方法是否可以改善所有自閉者的困難仍需要保守看待。

