化痰藥「氣舒痰」印尼廠停產 健保署：有12種藥可替代

2025/09/30 18:29

氣管化痰藥物「氣舒痰」因健保藥價過低，造成廠商不再生產。；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔記者林志怡／台北報導〕近期有醫師於臉書指稱，0歲用到100歲以上的氣管化痰藥物「氣舒痰」因健保藥價過低，造成廠商不再生產。對此健保署說明，氣舒痰是上市60年的老藥，已有眾多學名藥與相同治療用途的藥品，且目前健保收載之12項不同成分之ambroxol口服液劑可為部分替代。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，「氣舒痰Bisolvon Solution2mg/mL（口服液劑）」經洽詢廠商表示，Bisolvon為國際上市60年的老藥，已有眾多學名藥及相同治療用途藥品競爭，已在多國下市，因公司委託印尼製造廠之合約終止，後續原廠正洽詢新製造廠生產。

黃育文也提到，目前健保收載之12項不同成分之ambroxol口服液劑可為部分替代；另對於小小孩，尤其是12公斤以下者或重症兒童可能因感染休克等原因，腸胃吸收不好，經洽相關醫學會，可評估以fluimucil替代使用。

食藥署則進一步說明，「氣舒痰®液2毫克/毫升（印尼廠）」（衛署藥輸字第025729號）主成分為BROMHEXINE HCL，核准適應症為「袪痰」，非屬「藥事法」第27-2條公告之必要藥品，且藥品許可證持有藥商曾於今年5月通報，因生產問題控貨。

此外，食藥署表示，藥商另於9月通知食藥署，因公司內部考量，待庫存用罄，將停止供應，經臨床端評估，建議經醫療專業人員評估後，選用同成分、不同含量之口服劑型，或同適應症、不同成分之液劑。

據食藥署西藥醫療器材供應資訊平台公告案內藥品短缺相關資訊，臨床端可改用「"國嘉"釋痰錠８毫克（鹽酸溴克辛）」、「必舒咳錠８毫克」、「『皇佳』普拿咳錠 （鹽酸溴克辛）」、「『生達』鎮咳袪痰液（衛署藥製第030862號）」、「『生達』美舒咳液３公絲/公撮（安布索）」、「『晟德』舒痰液３毫克/毫升（鹽酸安布索）」等藥品。

