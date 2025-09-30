健康網》氣舒痰印尼停產了 中醫：天然方法也可去痰

中藥材中的陳皮、桔梗都是可以趨緩生痰的藥材。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「氣舒痰」（Bisolvon Solution）退出台灣市場，讓不少人擔心：「那以後咳嗽、痰多怎麼辦？」其實，新北中和新生堂院長劉郁辰中醫師表示，中醫裡早就有一些天然的方法，可以幫忙改善咳嗽與痰的困擾，而且更重視從日常生活調整起。

劉郁辰解釋，中醫常說「痰」不是憑空出現的，它就像身體裡積住的水分，流不動了，就變成痰。有人痰很多、有人痰黃又黏、有人痰清卻吐不乾淨，其實都跟飲食、作息、體質有關。

請繼續往下閱讀...

劉郁辰指出，當脾胃運作差，體內的水分消化不好，這類容易生痰，多又清稀。胸口悶、痰卡在喉嚨會使得氣不順。還有一種喉嚨乾乾的，喝了水還是咳不完，此類的痰太濃且黏稠。

若是生痰一直沒有趨緩，劉郁辰介紹5種藥材，有的還可以做成茶飲：

•半夏：幫助把痰化開，特別是痰多又想吐的時候。

•陳皮：曬乾的橘子皮，能理氣、減少痰的黏膩感。

•茯苓：淡淡的清香，幫助排水氣，痰多又覺得身體沉重時很適合。

•桔梗：能把痰往上帶出來，也有利咽作用。

•枳殼：適合胸悶、覺得痰卡住的人。

此外，這類的茶飲也幫助很大：

•二陳湯：最經典的化痰配方，常見於痰多、胸口悶的人。

•三子養親湯：特別適合老人家，痰多又咳喘。

•橘皮竹茹湯：痰黃、痰黏，喝水又解不了渴的。

劉郁辰叮嚀，從飲食上，多吃新鮮少油炸，避免冰冷刺激。善用中藥材和茶飲來幫忙化痰、順氣，慢慢調理一下，袪痰有道的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法